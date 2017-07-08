В Москве на выходные ограничено движение по ряду центральных улиц

Москва, , 06:05 — REGNUM В Москве в выходные дни 8 и 9 июля будет частично перекрыто движение по ряду центральных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В частности, в связи с работами по благоустройству в рамках программы «Моя улица», с полуночи 8 июля до 5 часов утра 10 июля перекрыто движение по участку Тверской улицы между Пушкинской и Триумфальной площадями.

Для автотранспорта оставлена одна полоса на небольшом отрезке улицы от Настасьинского до Дегтярного переулка. Также Тверскую можно будет пересекать по перпендикулярным переулкам.

В связи с проведением Дня московского транспорта и ночного велопарада до 7 часов утра 9 июля перекрыты Фрунзенская, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Пречистенская и Фрунзенская набережные, а также улицы Хамовнический Вал, Новый Арбат, Знаменка, Волхонка и Соймоновский проезд.

Сообщается, что по мере продвижения колонны велосипедистов участки будут поочерёдно открываться, однако точное время их открытия не уточняется.

Кроме этого, в связи с проведением ремонта дорожного полотна по программе «Моя улица» с 22:00 8 июля до 08:00 9 июля будет перекрыто движение по нечётой стороне Гоголевского бульваре по направлению от площади Пречистенские Ворота до Знаменки.