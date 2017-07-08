Орнелла Мути осуждена условно за прогул спектакля ради ужина с Путиным

Рим, , 05:48 — REGNUM Итальянский суд приговорил актрису Орнеллу Мути к условному лишению свободы сроком на полгода за подделку больничного листа, с помощью которого она отменила спектакль в Италии, чтобы принять участие в благотворительном ужине с президентом Владимиром Путиным, передаёт Il Gazzettino.

Кроме этого актриса обязана выплатить штраф в размере 500 евро и компенсировать 3,6 тысячи евро судебных издержек.

При этом, как сообщается, избежать тюремного наказания Мути сможет в том случае, если выплатит театру 30 тысяч евро

Соответствующий вердикт вынес Кассационный суд города Триеста. Таким образом, суд смягчил приговор, вынесенный актрисе в 2015 году судом первой инстанции в Порденоне. снизив как сумму штрафа, так и длительность условного срока.

Напомним, как установило следствие, в декабре 2010 года Арнела Мути предоставила поддельную справку о болезни в театр Верди в Порденоне, где должно было состояться её выступление.

Тем временем, Мути посетила Санкт-Петербург, где приняла участие в благотворительном ужине с российским лидером.