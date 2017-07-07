Чиновников Пермского края «патриотизм больше не интересует»

Пермь, , 22:35 — REGNUM Глава Пермского государственного центра военно-патриотического воспитания Николай Лобанов 7 июля был уволен без объяснения причин решением краевого министерства образования, сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист общественного движения «Суть времени» Павел Гурьянов.

По его словам, неизвестно, было ли согласовано это решение с министром образования и науки Раисой Кассиной, находящейся в отпуске. Уведомление об увольнении было получено центром за подписью и.о. министра Ольги Шабуровой, сказал Гурьянов.

Общественник напомнил, что краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе является единственным государственным субъектом в сфере военно-патриотического воспитания в Пермском крае, который осуществляет эту деятельность целенаправленно, системно и координирует реализацию военно-патриотических мероприятий во всех муниципальных образованиях региона.

Полковник войск специального назначения национальной гвардии России Николай Лобанов был назначен руководителем государственного краевого центра военно-патриотического воспитания в 2016 году. Он принял учреждение в плачевном состоянии, пояснил активист: сотрудники работали в складских помещениях без окон, у самого учреждения были существенные долги, которые образовались в результате халатного выполнения бывшим руководством своих должностных обязанностей.

В течение 2016 года долг организации в 13 млн рублей был погашен, а участники системы патриотического воспитания и педагоги отметили кардинальный рост эффективности работы центра. Для проведения учебных сборов было привлечено 20 офицеров запаса, которые закончили высшие военные учебные заведения командного профиля, и имеют большой опыт службы в вооруженных силах.

Основной деятельностью центра является организация учебных сборов учащихся старших классов школ Пермского края. Через такие пятидневные сборы ежегодно проходит почти 5 тыс. человек. В программу сборов входит физическая, строевая, огневая подготовка, которая вообще впервые стала проводиться в 2016 году с привлечением ДОСААФ.

По мнению Гурьянова, проблемы у военно-патриотического центра начались сразу после ухода бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина. В январе 2017 года в день своей отставки он подписал приказ о смене учредителя центра с Министерства культуры на Министерство образования и науки Пермского края. А за несколько недель до этого губернатор уволил министра культуры Пермского края Игоря Гладнева, который внёс большой вклад в развитие краевого центра военно-патриотического воспитания.

«После смены руководства Пермского края и учредителя в центре сразу заметили изменение отношения к нему. Чиновники стали говорить через губу, заявляя, что теперь «патриотизм их не интересует», — сказал общественник.

Кроме того, рассказал член движения «Суть времени», на встречах в рабочих группах с представителями руководства министерства образования, в частности главой отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края Дмитрием Жадаевым было заявлено, что деятельность по организации военных сборов для тысяч старшеклассников, которую проводит центр, могут осуществлять самые разные организации, а совсем не профильная государственная организация.

Такая позиция нового учредителя обозначает, считает Гурьянов, что из государственного задания центра будут изъяты средства на проведение учебных сборов, военно-спортивных игр и соревнований, а высвободившиеся деньги будут переданы различным «некоммерческим» организациям.

Он также напомнил, что контрольно-счётная палата Пермского (КСП) провела экспертизу реализации государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае, осуществляющих деятельность в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания. Согласно её отчёту были выявлены значительные нарушения именно в работе некоммерческих организаций, которым доверили проведение военных сборов, которые стали альтернативой сборов государственного центра военно-патриотического воспитания.

Так об организации, получившей в 2015—2016 годах от Министерства образования и науки Пермского более 2 млн рублей, КСП сообщает: «Не подтверждается эффективность организации и прове­дения учебно-полевых сборов АНО ДО «Краевой казачий центр «ПЛАСТУН».

Руководитель АНО ДО «Краевой казачий центр «ПЛАСТУН» Владимир Елагин до недавнего времени официальным числился консультантом отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края. Причём начальник Елагина, глава отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края Дмитрий Жадаев так и остаётся начальником этого отдела. Таким образом, именно его позиция заключается в разгосударствлении военно-патриотического воспитания, заключил Гурьянов.

Примечательно, что на июнь и июль 2017 года в Пермском крае запланирован пересмотр программы военно-патриотического воспитания, с изменением параметров и получателей бюджетных средств. Вероятно, заслуженный полковник, наладивший работу центра, ставшего конкурентом близких администрации «некоммерческих», но обладающих большим аппетитом до госбюджета организаций, не вписывается в новую картину пермских властей по финансированию патриотического воспитания, предположил общественник.

Напомним, Николай Лобанов — полковник, кадровый офицер, награжденный боевыми правительственными наградами: Орденом мужества, Медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он имеет четыре высших образования: он окончил Орджоникидзевское училище ВВ МВЛ СССР по специальности «Преподаватель начальной военной подготовки», Военную академию им. М.В.Фрунзе Министерства обороны РФ по специальности «Специалист в области военного и административного управления», Уральскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Менеджмент организации».

Всего в 2016 году 62 тыс. человек приняли участие в различных мероприятиях центра по военно-патриотическому воспитанию: встречи с представителями творческих и общественных организаций, военнослужащими, Героями СССР и РФ, а также интеллектуальные турниры, творческие задания, лекции, посвященные памятным датам отечественной истории. Причём достигнутый результат в 2,5 раза превысил показатель 2015 года — до прихода Николая Лобанова, и стал в семь раз больше плана госзадания на 2016 год. И это при том же уровне финансирования — 35 млн рублей в 2016 году.