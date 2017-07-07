В Югре напавший на медиков скорой помощи прощен и не осужден

Сургут, Югра, , 21:01 — REGNUM В Югре прекращено уголовное дело по факту избиения сургутского фельдшера скорой помощи. Подозреваемый принес извинения потерпевшей, загладилв тем самым свою вину, и конфликт был исчерпан за примирением сторон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ХМАО.

Напомним, ночью 13 февраля 2017 года карета скорой помощи выехала по вызову в одну из квартир на улице 30 лет Победы города Сургута. Звонившая женщина жаловалась на побои пьяного мужа. На месте «пострадавшая» заверила фельдшеров, что ничего не случилось. Разговор медиков и заявительницы начал снимать пьяный мужчина 1971 года рождения. Когда фельдшер попросила его этого не делать, мужчина ударил ее по лицу и голове.

На завершающей стадии следствия подозреваемый принес извинения потерпевшей, таким образом загладил причиненный преступлением вред. Фельдшер извинения приняла. Так как мужчина был ранее не судим, следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому судебного штрафа. Мировой суд удовлетворил просьбу следствия.

Отметим, сотрудникам скорой помощи в Сургуте приходилось и ранее страдать от агрессивных пациентов. В январе 2016 года, приехав на вызов в дом по Пролетарскому проспекту, фельдшер стала заложником буйного пациента, который запер медика в квартире и с криками «Все вы проститутки!» начал ее душить. Медработника спасла жена пациента.

В июле 2015 года бригада медиков, приехавших на вызов в дом по улице Мунарева, несколько часов провела взаперти с убийцей и трупом. Медики сами справились с пьяным злоумышленником за несколько минут до штурма нехорошей квартиры полицейскими.

Нападения на медиков скорой помощи — общероссийская беда, признают в СКР. Буквально на днях, вечером 2 июля, бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений города Великие Луки Псковской области, где обнаружили пьяного 27-летнего мужчину с телесными повреждениями. Медики повезли его в больницу. По пути следования, в машине мужчина умышленно, из хулиганских побуждений нанёс старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина скорой помощи была остановлена, пациент выбежал вслед за врачом и ударил женщину второй раз ногой в область груди. Врач получила телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ («Побои»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей скорой помощи поручил проанализировать ситуацию с защитой прав медиков. «Ставшие уже практически ежедневными дерзкие нападения на врачей еще раз показывают то, что в обществе, к сожалению, забывают о важности этой профессии, а она еще с древнейших времен считалась одной из самых гуманных и уважаемых. Медицинские работники, которые спасают наши жизни, начинают всерьез опасаться за свою. Следственный комитет расценивает такое вмешательство в работу медиков, как воспрепятствование их профессиональной деятельности. И мы намерены, используя все данные нам законом полномочия, защищать права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь людям», — заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

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