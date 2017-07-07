Ещё одно тело погибшего военнослужащего ВСУ передано Украине

Луганск, , 19:46 — REGNUM Представители Народной милиции ЛНР и «ветераны-афганцы» сегодня, 7 июля передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, погибшего в районе поселка городского типа Фрунзе.

«Сегодня Народная милиция в очередной раз демонстрирует, что наше молодое государство придерживается норм международного права. Сегодня мы в знак доброй воли передаем тело украинского военнослужащего его родственникам, которые должны достойно захоронить этого воина», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня было передано тело военнослужащего ВСУ Юрия Федорина представителям гуманитарного проекта минобороны Украины «Эвакуация-200», — рассказал председатель «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» Сергей Шонин.

«С украинской стороны представители удостоверились, что это именно тело военнослужащего Федорина, и были подписаны акты приема-передачи и мы благополучно вернулись», — добавил он, отметив, что обмен проводился по согласованию с представителями Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Читайте также: Украинской стороне передано тело погибшего бойца ВСУ

Ранее представители Народной милиции и «Союза ветеранов Афганистана Луганщины»передали украинской стороне тело бойца ВСУ, погибшего в районе села Желобок Славяносербского района.

Читайте также: В ДНР планируют эксгумацию тел военнослужащих ВСУ