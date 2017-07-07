Для гонщиков «Шёлкового пути» в Чебоксарах подготовили шоу и бивуак

Чебоксары, , 18:15 — REGNUM 8 июля участники международного ралли «Шёлковый путь», который стартует 7 июля в Москве, проедут по Чувашии. На территории Ядринского района республики подготовлен первый спортивный спецучасток гонки, после прохождения которого гонщики отправятся в Чебоксары. На Красной площади столицы республики состоится шоу, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Один из этапов международного ралли «Шёлковый путь» пройдёт по территории Чувашии. Первым гонщиков встретит Ядринский район, где подготовлен 61-километровый спортивный спецучасток гонки. После финиша участники ралли отправятся в Чебоксары. По предварительной информации, парад экипажей будет проходить на протяжении 4 часов. Участники ралли проедут по центральным улицам города и встретятся с чебоксарцами на Красной площади, где в течение дня будут работать интерактивные площадки. Также состоится «масштабная шоу-программа» с участием танцевальных групп, выступление спортивных федераций Чувашии и Чебоксар, выставка картингов. Организаторы также обещают «пиротехнические спецэффекты».

«В истории нашего города событие подобного масштаба будет проходить впервые. Чебоксары станут первой частью международного маршрута Москва-Сиань и уже в субботу, 8 июля, мы встретим 150 внедорожников на нашей Красной площади», — говорит глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Для участников ралли на территории аэроклуба обустроен бивуак — палаточный лагерь, рассчитанный на 1500 человек. Кроме автомобильной стоянки на 400 машин, здесь разместится кухня и сцена. При этом жить спортсмены и организаторы будут в своих палатках и фургончиках.

В России трасса проходит по Нижегородской области, Чувашии, Татарии, Башкирии и Челябинской области. 9 июля гонщики поедут в Казань.

Отметим, дистанция гонки «Шёлковый путь» составит 9 599 км, финиширует караван 22 июля в китайском городе Сиань. В этом году ралли пройдёт по территории России, Казахстана и Китая: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль Туркестано-Сибирской магистрали, через пустыню Гоби и финиширует в одной из древних столиц Китая — городе Сиане. В ралли примут участие команды из более чем 30 стран.