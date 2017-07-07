Госдуме предложили повысить эффективность общения граждан и чиновников

Москва, , 17:52 — REGNUM Законопроект, ускоряющий взаимодействие граждан и органы госвласти, внесли в Госдуму депутаты Дмитрий Вяткин («Единая Россия») и Сергей Гаврилов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Законопроект предусматривает «направление ответа в форме электронного документа на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, только по адресу электронной почты, указанному в обращении, а гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы только в электронной форме».

Внесение соответствующих изменений позволит исключить расходы на отправку ответов в письменной форме на обращения граждан в форме электронного документа, отмечают парламентарии.

Предлагается также урегулировать порядок рассмотрения обращений граждан, поступающих в органы госвласти по вопросам, касающимся неопределенного круга лиц, и иным вопросам, напрямую не связанным с реализацией или нарушением прав конкретных граждан. Нормы предлагается дополнить положением, которым устанавливается возможность направления ответа заявителю с сообщением электронного адреса официального сайта, на котором размещен ответ на обращение по вопросу, затрагивающему интересы неопределенного круга лиц.

Кроме того, предлагается закрепить право гражданина получать ответ по существу в письменной форме, размещенный на официальном сайте органа, по его просьбе, если, например, он не может ознакомиться с ответом при помощи интернета.

Также парламентарии обратили внимание на ситуации, когда письменное обращение не содержит сути предложения, заявления либо жалобы, например, не изложены конкретные просьбы или рекомендации, либо невозможно определить место или обстоятельства описываемых в обращении событий, в связи с чем не представляется возможным дать ответ по существу или определить соответствующий компетентный орган. В этой связи законодательство предлагается дополнить нормой, регулирующей порядок рассмотрения обращений граждан, где не указана суть предложения, заявления либо жалобы.