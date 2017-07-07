В Петербурге осуждены торговцы мехом, незаконно возместившие НДС на 1 млрд

Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бизнесменов Михаила Зарывалова и Аркадия Тутикова. Он стал очередным эпизодом так называемого мехового дела, по которому ранее уже были осуждены несколько коммерсантов, занимавшихся бизнесом с пушниной.

«Суд посчитал доказанным, что осужденные незаконно возместили НДС на общую сумму 947 098 788 рублей»

, — сообщили сегодня, 7 июля, в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда. Уголовное дело расследовалось по семи преступным эпизодам, в том числе по статье УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Как установил суд, фигуранты дела приобрели пять юрлиц для создания видимости ведения предпринимательской деятельности. С этой же целью они приобретали в белорусском зверохозяйстве выделанные шкурки, принимали участие в аукционах компании «Союзпушнина», проводили таможенное оформление товара от имени подконтрольной организации-экспортера в целях прохождения таможенной процедуры экспорта, вели другие действия, чтобы создать условия для незаконного возмещения НДС из бюджета РФ при отсутствии реальной предпринимательской деятельности.

Следствие вменяло обвиняемым изготовление документов, необходимых для подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по ставке 0%, в том числе, договоров и первичных бухгалтерских документов от имени юрлиц, якобы подтверждающих приобретение и дальнейшую реализацию мехов на внутреннем рынке.

По данным следствия, Зарывалов являлся организатором и руководителем преступной группы, Тутиков — ее активным участником. Объем уголовного дела составил 123 тома.

Вердиктом суда, Зарывалов приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима без ограничения свободы, без штрафа. Тутикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима без ограничения свободы, без штрафа.

«За представителем потерпевшего признано право на удовлетворение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства», — добавили в пресс-службе горсуда. Адвокаты осужденных уже подали предварительные апелляционные жалобы на приговор.

Как сообщали СМИ, трое других участников преступной группы были ранее осуждены в 2015—2016 годах на сроки от 5 до 5,5 лет лишения свободы.

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