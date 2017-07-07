Соборную мечеть в Крыму начали возводить с нарушениями

Симферополь, , 17:28 — REGNUM Строительство Соборной мечети в крымской столице ведётся без учёта мнения местных жителей и проведения экологической экспертизы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил крымский общественник Илья Изотов.

«Этот проект реализуется без просчёта возможных негативных последствий на водохранилище и экологию микрорайона. Причина происходящего в том, что проект строительства Соборной мечети на улице Ялтинской изначально не был тщательно просчитан и не учитывал транспортную и инфраструктурную ситуацию в микрорайоне. Возведение храма началось ещё до того, как проект был одобрен градсоветом, и было выдано разрешение на строительство», — отметил общественник.

По его словам, сейчас выяснилось, что с территории земельного участка религиозного назначения необходимо перенести ЛЭП и найти где-то место для автостоянки, на которой верующие смогут разместить свои автомобили.

«Мы не против строительства храма, но настаиваем, что его возведение должно принести минимум неудобств жителям соседних многоквартирных домов. А негативное воздействие на экологию надо исключить полностью», — подчеркнул Илья Изотов.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские общественники выступают против вырубки 2 гектаров леса, которую чиновники администрации Симферополя запланировали ради переноса линии электропередачи в связи со строительством Соборной мечети.

В частности, 8 июля в 11.00 в столичном горсовете пройдут общественные слушания, на которых горожане могут проголосовать за отмену «преступного проекта переноса ЛЭП». Также напомним, что в апреле 2017 года в Симферополе прошла торжественная церемония начала строительства здания Соборной мечети. Проектная высота купола мечети — 28 метров. Он будет окружен четырьмя 50-метровыми минаретами. Мечеть планируется открыть 21 апреля 2019 года — в пятую годовщину подписания президентом России Владимиром Путиным указа о реабилитации репрессированных народов Крыма.