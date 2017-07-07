Огненный рейс, День поля и блэкаут в Татарии: обзор событий

Казань, , 17:21 — REGNUM Неделя в Татарии началась с трагедии — под Заинском в результате ДТП загорелся междугородний автобус. Погибли 14 человек, травмированы 12. Все развлекательные мероприятия на дни траура отменили, но от деловых решили не отказываться. 5 июля в Казани открылась инновационная агротехнологическая выставка-форум «Всероссийский день поля 2017», завершившаяся 7 июля. В ней принял участие министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв, сделавший ряд заявлений. Активизировались на этой неделе и будущие подрядчики мусоросжигательного завода в Казани. А «Анкор Банк» открыл серию собраний кредиторов банков-банкротов. Значительное число происшествий в регионе спровоцировала погодная обстановка — половина недели прошла под ливни, грозы и сильные ветры.

Огненный рейс Самара — Ижевск завершился в Татарии

В ночь на 2 июля возле татарского города Заинска в ДТП попал пассажирский автобус «Неоплан», следовавшим по маршруту Самара — Ижевск. В салоне в этот момент находились 29 человек, включая двух водителей. После столкновения с большегрузом, который буксировал на жёсткой связке ещё один грузовик, у автобуса оторвало колесо и он опрокинулся на проезжую часть, загоревшись. Люди оказались в огненной ловушке: из-за опрокидывания оказались заблокированы двери.

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Трагедия унесла жизни 14 человек, четверо из которых дети. Ещё 12 человек попали в больницу с травмами разной степени тяжести. На 7 июля в больницах республики остаются восемь пассажиров. Все погибшие опознаны, их тела переданы родственникам. Помощь в организации похорон окажут администрации регионов, чьи жители пострадали в результате ДТП. Также семьям погибших и пострадавшим выплатят единовременную помощь. Кроме того, автобус застрахован в компании СОГАЗ. Страховая выплата для погибших пассажиров по договору страхования составляет 2,025 млн рублей.

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Правоохранительными органами было возбуждено два уголовных дела — по ч. 5 ст 264 УК РФ5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»). Их расследование продолжается.

Гендиректора компании-владельца автобуса АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» решили не отправлять под арест. Из изолятора временного содержания в Заинске она была отпущена под обязательство о явке.

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56-летнего водителя автобуса, находившегося за рулём в момент аварии, по ходатайству следователя отправили под стражу на два месяца — до 2 сентября. Татарские СМИ в своих материалах указывали на то, что мужчина до последнего, пока не потерял сознание, помогал пассажирам выбираться из горящего автобуса. А представитель компании на суде утверждал, что за всё время работы у него не было ни одного взыскания, и просил отпустить под залог в 3 млн рублей.

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Между тем, по предварительной версии следствия, водитель автобуса значительно превысил допустимую на данном участке движения скорость, когда пошёл на обгон. При этом он не заметил, что обгоняемый большегруз буксирует на жёсткой связке ещё один грузовик.

День поля: уборка отстаёт, но хлеба хватит

Посетивший Казань в рамках «Всероссийского дня поля» министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв сделал ряд заявлений. Он сообщил, что сроки уборки зерновых в стране отодвинулись на две-три недели и урожай будет меньше, тут же заверив, что хлеба всё равно хватит.

«На сегодня намолотили 1,5 млн тонн хлеба, а год назад эта цифра была около 4 млн. Мы реально отстаём», — заявил Ткачёв.

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Второе важное заявление главы Минсельхоза РФ касалось импортозамещения. Он высказал мнение, что полное импортозамещение продовольственных товаров в стране произойдёт через 5−7 лет.

Но не все гладко в аграрном секторе. В рамках агрофорума прошло рабочее совещание «Топливная безопасность агропромышленного сектора России». Участники обсудили суррогатное топливо и предложили в качестве способа борьбы с недобросовестными поставщиками ограничить их доступ к госконтрактам. Цитируя слова ответственного секретаря Авто-Мото Ассоциации Алексея Носова, издание «Реальное время» сообщает, что до 40% бензина и до 60% дизельного топлива на рынке — суррогат. А за год в стране было произведено 9 млн тонн суррогатного дизтоплива.

Мусорный проект

Компания «РТ-Инвест», чья «дочерняя» компания была выбрана в конкурсе на реализацию проекта мусоросжигательного завода в Казани, 6 июля впервые детально рассказала о нём. Как ранее сообщало ИА REGNUM, компании, которые построят мусоросжигательные заводы в Казани и Подмосковье, определены ещё 15 июня. Казанский проект отдан ООО «Альтернативная генерирующая компания-2» (ООО «АГК-2»). По информации из ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Москве 26 мая 2016 года и 100% её уставного капитала оформлены за ООО «РТ-Инвест Финанс».

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Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, чьи слова цитирует «Бизнес Online», рассказал о том, что первую очередь МСЗ, куда войдёт и завод в Казани, начнут сдавать в 2021 году. Шипелов также заявил, что итогом реализации проекта станет то, что «не будет остатков от отходов, которые требуется захоранивать на полигонах».

«Как только это произойдет, мы ответственно заявляем, что раз и навсегда законсервируем полигон «Восточный», которым владеем. Мы будем стремиться сделать это раньше, чем полигон исчерпает свой ресурс», — заявил он.

Напомним, новый полигон ТБО «Восточный» в Самосырово работает в регионе с марта 2017 года и принимает до 1 тыс. тонн мусора каждый день.

Назвал в рамках мероприятия Шипелов и вероятные места размещения завода — в районе свалки в Самосырово, возле «Казаньоргсинтеза» и третий «запасной».

На этой же неделе в зону внимания татарских СМИ попала и вышеупомянутая Самосыровская свалка. 5 июля доступ ко второй карте полигона, что в 2,5 км от Казани, перекрыли, так как вступил в силу судебный запрет на захоронение отходов. Данный участок использовался ЗАО «Казанский экологический комплекс» (ЗАО «КЭК»).

Напомним, ЗАО «КЭК» арендовало участок под полигон в 2002 году у Минземимущества республики. В 2008 году участок был передан на баланс администрации Казани и договор свою силу утратил. Начались долгие судебные тяжбы. По решению Советского районного суда Казани в середине февраля 2017 года вторая карта полигона была признана самостроем. На снос давался один месяц, но объект продолжали эксплуатировать.

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Татарский блэкаут

В Татарии с 5 по 7 июля идут сильные дожди, гремят грозы, а ветер порывами доходит до такой силы, что срывает кровли. 6 июля не успели починить электроснабжение в 1 460 домах, как оно пропало ещё в десяти районах республики. Без электричества с 8:00 и до 16:40 оставались 12 764 человека. А в селе Старое Алпарова Алькеевского муниципального района ветром частично сорвало кровлю.

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Ливни привели к тому, что в зоне подтопления оказались два низководных автомобильных моста в Буинском районе. Мосты через Свиягу перекрыли, а транспорт пустили в объезд.

Но это не все последствия стихии. Праздник в честь Дня семьи, любви и верности, который должен был пройти в Казани 8 июля под открытым небом, были вынуждены перенести. Метеорологи прогнозируются продолжение дождя и 8 июля, потому организаторы решили не рисковать. А вот III Всероссийские пляжные игры, намеченные в Казани с 7 по 16 июля, переносить не стали.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», 8 июля в регионе временами дождь, местами гроза, а ветер будет доходить порывами до 14 м/с. При грозе ожидается кратковременные усиления ветра до 18 м/с.

Кредиторы и банки

«Анкор Банк» 6 июля стал первым в цепочке татарских банков-банкротов, кто проведёт в июле первую встречу со своими кредиторами. За ним пойдут «ИнтехБанк» — 14 июля и «Татфондбанк» — 17 июля.

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Банк России отозвал лицензию у «Анкор Банка» 3 марта из-за неудовлетворительного качества активов. Тогда же была введена временная администрация — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Проведя проверку, АСВ обнаружило причину проблем банка — низкое качество ссудного портфеля, возникшее из-за кредитования заёмщиков с сомнительной платёжеспособностью и не способных исполнять обязательства. В числе сомнительных заёмщиков — компании, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность. Ещё одной причиной проблем у банка стали сделки с ценными бумагами в преддверии отзыва лицензии, которые имеют признаки вывода ликвидных активов. Оценку законности сделок дадут в Генпрокуратуре РФ, куда Банк России отправил все материалы. Активы «Анкор банка» были оценены на 2,9 млрд рублей, а задолженность перед кредиторами составляет 6,5 млрд рублей.

В комментариях изданию «БИЗНЕС Online» источник из числа топ-менеджеров одного из банков Татарии отметил, что «с 99-процентной вероятностью банк использовался для кредитования бизнеса своих акционеров и там была такая же история, как в ТФБ».

«Сам конкурсный управляющий в данный момент занимается выявлением сомнительных сделок, совершенных руководством Анкор Банка в преддверии банкротства», — уточняет издание со ссылкой на конкурсного управляющего Максима Медведкова, назначенного АСВ.

Напомним, 10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Центробанка России и признал «Анкор Банк» банкротом. Конкурсное производство продлится до 10 апреля 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов. Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.