В Таджикистане могут полностью запретить курение

Душанбе, , 16:21 — REGNUM В Таджикистане могут запретить курение в административных зданиях, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подземных переходах, в подъездах жилых домов, в лифтах, на вокзалах, в аэропортах, общежитиях, санаториях и в общественном транспорте. Соответствующий проект закона рассматривает Правительство Таджикистана. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает ИА «Азия-Плюс».

Согласно действующему законодательству, курение на перечисленных выше объятах разрешено, но только в специально отведенных местах.

Проектом закона предусматривается введение запрета на штучную продажу табачных изделий, их бартер на другие товары и услуги, а также на бесплатную их раздачу населению.

Предлагается разрешить специальные места для курения организовывать только в домах для престарелых и инвалидов, психиатрических больницах и местах лишения свободы, если от соответствующих структур будет сделан запрос и его одобрят органы здравоохранения и соцзащиты.

Отметим, что ограничения на табакокурение в Таджикистане действуют с 2010 года, соответствующий закон был принят 29 декабря. Так, сейчас в стране табачные изделия нельзя продавать в радиусе ста метров от больниц и поликлиник, образовательных учреждений, зданий социальной защиты, спорта, культуры и религиозных организаций. Запрещается также покупка и продажа сигарет несовершеннолетними.