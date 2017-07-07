Долгий путь домой: в Новосибирске захоронили погибшего в годы войны солдата

Новосибирск, , 17:21 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 7 июля, с почестями захоронили солдата, погибшего на полях сражения Великой Отечественной войны Василия Пущина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новосибирец погиб в бою на территории Карелии и 75 лет его считали пропавшим без вести. И только в мае 2017 года при проведении поисковых работ в Лоухском районе Карелии были найдены останки погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца.

В начале 1942 года в районе гибели Василия Пущина велись тяжелейшие, кровопролитные бои. В этих боях мужество и героизм проявили все без исключения бойцы и командиры. Они отражали атаки противника и ценой собственной жизни не позволили немецко-фашистским захватчикам продвинуться вглубь нашей страны.

По данным Октябрьского районного военного комиссариата города Новосибирска, в мае 1942 года Пущин учтён пропавшим без вести. Останки бойца были идентифицированы благодаря найденному поисковиками личному медальону. На родину погибшего в годы войны солдата привезли добровольцы проекта «Дорога домой».

Из близких родственников Пущина живы только племянники. Захоронен боец рядом с могилой супруги.

За годы Великой Отечественной войны на фронт из Новосибирской области ушли более 600 тыс. человек. Но многие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись с войны. Новосибирцы потеряли около 180 тыс. человек, в том числе: 79,3 тыс. погибли, 18,3 тыс. умерли от ран, 80,7 тыс. пропали без вести, 1415 — погибли в плену.

На территории региона было укомплектовано четыре дивизии, десять бригад, семь полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. Более 200 новосибирцев удостоились высокого звания Героя Советского Союза.

Читайте также: Как и чем жил Новосибирск в годы Великой Отечественный войны