Башкирия поможет Крыму сделать один из лучших детских санаториев в стране

Симферополь, , 16:02 — REGNUM Республика Крым передала Башкирии детский санаторий «Юбилейный» в Евпатории для его модернизации и реконструкции. Об этом 7 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Мы приняли решение передать Башкортостану санаторий «Юбилейный». Коллеги хотят сделать один из лучших санаториев не только в Крыму, но и в России», — заявил Аксёнов журналистам в ходе встречи с делегацией Башкирии, которая прибыла в Крым 7 июля.

По его словам, «администрация Евпатории и наши органы власти будут оказывать всю необходимую помощь», чтобы работы прошли быстро.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, в свою очередь, уточнил, что модернизация санатория потребует значительных вложений, одна ко к следующему курортному сезону объект будет готов.

«Мы получаем детский санаторий, в котором проведем глубокую модернизацию. Мы хотим, чтобы детишки из Крыма и Башкортостана отдыхали и оздоравливались здесь. К следующему курортному сезону пройдет значительное обновление материальной базы», — указал Хамитов.

Отметим, что в ходе визита 7 июля руководители регионов подписали меморандум о сотрудничестве. Участники делегации Башкирии также примут участие во Всероссийской научно-практической конференции «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков» и посетят ряд культурных мероприятий.