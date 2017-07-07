«Мешок холода» и реновационные квартиры — главное в Москве за неделю

Москва, , 15:55 — REGNUM ИА REGNUM Переход на систему «Мир», премьера мультфильма о семье, новая мотошкола, первый музейных кинотеатр, урбанистический форум, День московского транспорта, летние кинотеарты, спортивные объекты, сентябрьская погода — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Карта москвича переходит на «Мир»

Социальные карты в Москве переходят на платежную систему «Мир». Это фактически означает, что все новые, а также перевыпускаемые в столице соцкарты будут выходить на платежной системе «Мир». На всех социальных картах москвича, которые будут выпущены банком ВТБ с 1 июля 2017 года, внедряется расчетное приложение платежной системы «Мир», сообщается на портале мэра Москвы.

Действующие карты, на которые сейчас зачисляются социальные выплаты, будут действовать до 1 июля 2020 года, если срок их действия не истекает раньше. Затем они должны быть заменены на социальные карты с расчетным приложением «Мир». На социальную карту с расчетным приложением на базе платежной системы «Мир» возможно перевести различные социальные выплаты, например пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, по предложению Центробанка РФ, новым бюджетникам и пенсионерам карты «Мир» будут выдаваться с 1 июля 2017 года, а действующие бюджетники должны будут перейти на них до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров переход на карту «Мир» будет необязательным и бесплатным.

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Премьера мультфильма о Петре и Февронии

Анимационный фильм о муромских святых представят на Дне семьи, любви и верности. Специальный показ «Сказа о Петре и Февронии» прошел за несколько дней до праздника — 4 июля — в Москве, в храме Христа Спасителя и в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, передавал телерадиокомпания «Губерния-33».

Полнометражный мультфильм — это проект режиссера Юрия Кулакова. Над ним он работал 7 лет. Бюджет проекта — 5 миллионов долларов. В ходе создания картины ее авторы посетили Муром, где хранятся мощи святых, чтобы досконально изучить историю того времени. Для озвучки одного из героев пригласили актера Ивана Охлобыстина.

Владимирская область непосредственного участия в создании кино не принимала, однако жители региона смогут увидеть фильм в кинотеатрах. «В Муроме открыт отремонтированный кинотеатр, и там будет премьера полнометражного мультфильма, — пояснил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев. Напомним, городу Мурому в этом году исполняется 1155 лет.

Первая круглогодичная мотошкола

В Москве начала работу первая городская мотошкола при ГУП «Мосгортранс» с крытым мотодромом. В мотошколе разработано несколько учебных программ. Для начинающих есть курс «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории А». Повысить уровень мастерства вождения мотоцикла в условиях мегаполиса можно на разовых занятиях с инструкторами — профессиональными спортсменами, принимающими участие во всероссийских турнирах по мотогонкам. В мотошколе предусмотрены также индивидуальные уроки, сообщалось на портале мэра Москвы.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, идея создания мотошколы с высококлассным уровнем преподавания давно назрела в столице, поскольку сегодня по динамике развития мотодвижения Москва занимает одно из первых мест среди мировых мегаполисов. «Количество владельцев мототранспортных средств в Москве ежегодно увеличивается. Основная задача мотошколы — повысить уровень мастерства вождения и, как следствие, снизить количество ДТП с участием мотоциклистов», — отметил он.

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Музейный кинотеатр впервые в России

В Третьяковской галерее в Москве 5 июля состоялось открытие первого в России музейного кинотеатра. Это первый в стране кинотеатр, где можно показывать фильмы с любых носителей: с узкой пленки, с широкой и со всех цифровых носителей. Всего в Третьяковской галерее будет работать четыре кинозала: два в Лаврушинском переулке, один в Новой Третьякове и летний кинотеатр на Крымском валу, сообщили в Минкультуры РФ.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что билеты в кинозалы музея можно будет приобрести как на сайте галереи, так и через автоматизированные онлайн-системы продажи билетов по аналогии с обычными кинотеатрами. Первым фильмом, который увидели зрители кинотеатра, стала лента фонда Louis Vuitton и телеканала ARTE — «Сергей Щукин. История коллекционера».

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Квартиры по реновации в натуральную величину

В Москве в павильоне №75 на ВДНХ 6 июля начал работу VII Урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2017). Он посвящен обсуждению агломерационных процессов в экономике и тому, как эти процессы сказываются на качестве жизни и управлении крупнейшими городами мира. В форуме принимают участие представители из 40 стран мира, передавало РИАМО.

«В 2017 году урбанфорум посвящен вызовам, с которыми сталкиваются практически все крупные мегаполисы, а точная формулировка темы звучит так: «Эпоха агломераций. Новая карта мира». В рамках урбанфорума будет проведено официальное исследование, в ходе которого ведущие урбанисты, эксперты проанализируют агломерационные процессы в мировой экономике, в российской экономике, а в качестве примеров возьмут модели управления такими мегаполисами, как Сеул, Лондон, Нью-Йорк, Токио, Шанхай, Пекин и Буэнос-Айрес», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На Мосурбанфоруме представлены квартиры для переселения по программе реновации. В павильоне смонтирован один этаж жилого дома с одно-, двух‑ и трехкомнатными квартирами, в которые предложат переехать участникам программы. Квартиры представлены в точно таких размерах, как в реальных новых домах.

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«Синий троллейбус»

В столице 8 июля впервые отметят День московского транспорта. В программе праздника: экскурсии на транспортные объекты, лекции, а также концерты, выставки и квесты в парках. В этот для всех желающих откроются для посещения автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метро и ситуационный центр Центра организации дорожного движения, сообщается на портале мэра Москвы.

Большая программа будет в Парке Горького, в «Сокольниках» и на ВДНХ, а на Фрунзенской набережной пройдет выставка ретротехники. Вечером на Фрунзенской набережной прогремит салют, а после него начнется ночной велопарад. После финиша его участники смогут попробовать свои силы в велоквесте.

Во время ретровыставки автобусов и троллейбусов на Фрунзенской набережной, горожане и гости столицы смогут увидеть «синий троллейбус» МТБ-82Д, который воспевал Булат Окуджава, писала «Вечерняя Москва». Также для гостей свои двери распахнет автобус ЗиС-8, известный по легендарной кинокартине «Место встречи изменить нельзя. На площадке также разместятся автомобили из Музея ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице уже отмечают День московского трамвая и День московского автобуса. В 2017 году в Москве 15 апреля проехали старинные трамваи. 12 августа проедут автобусы, а 7 октября — троллейбусы.

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Кино на крыше

В Москве откроются передвижные летние кинотеатры. Показывать кинофильмы с 16 июля по 27 августа будут на крышах, во дворах и в зданиях, построенных в период модернизма и конструктивизма. В частности, площадками для летних экспериментальных кинотеатров станут хлебозавод №9, Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек, а также Дворец пионеров на Воробьевых горах, сообщается на портале мэра Москвы.

В необычных летних кинотеатрах москвичи смогут увидеть советские киноленты, сюжеты которых связаны со строителями и архитекторами: «Время, вперед!», «Верой и правдой», «Любить человека», «Черемушки». Транслировать фильмы, снятые на пленку, планируют на кинооборудовании прошлого века. Перед просмотром фильмов участников ждут экскурсии и лекции, посвященные архитектуре. Все сеансы будут бесплатными.

«Московское кино» — это не только сеть кинотеатров, но и городские кинопроекты Департамента культуры столицы. Мы мечтали выйти из стен наших кинотеатров, и передвижной киноклуб «Кино глазами инженера» — наш первый большой проект вовне. До конца лета мы бесплатно будем показывать культовые советские ленты об архитектуре Москвы, снятые на пленку, в неожиданных местах — на крышах, во дворах, в разных районах Москвы. Проект будет интересен всем, кто интересуется архитектурой, историей города и кино», — пояснила Светлана Максимченко, генеральный директор «Московского кино».

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700 спортивных объектов

На территории новой Москвы до 2035 года предполагается построить порядка 700 спортивных сооружений, число новых объектов соцназначения к этому времени должно достигнуть примерно 1,3 тысячи, сообщало РИАМО.

«125 объектов здравоохранения, 700 спортивных комплексов, 170 школ и 320 детских садов появится в новой Москве к 2035 году согласно генплану Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО)», — пояснил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

С 2012 года жители ТиНАО получили 52 социальных объекта. Построено семь объектов здравоохранения, полностью отвечающих современным медицинским стандартам, появилось 10 современных школ и 30 детских садов, пять крупных парков», — сказал Жидкин. Он отметил, что присоединение новых территорий к столице обеспечило им качественное преобразование социальной сферы.

«Мешок арктического холода»

Московский регион 8 июля, по данным «Фобос», ожидает по-настоящему осенняя погода, которая едва достигнет климатических показателей сентября. Центральный регион окажется «в мешке арктического холода». Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов, передавал телеканал ТВЦ.

«Температура очень низкая: ночью 8−10 градусов, днем 13−15 градусов, соответственно, это на семь градусов ниже, чем положено по климатической норме», — пояснили синоптики из погодного центра «Фобос».

В воскресенье, 9 июля, ситуация немного изменится в лучшую сторону, правда, столицу продолжат сопровождать кратковременные дожди. Тепло должно вернуться в столицу на следующей неделе. 11 июля ожидается до 23−25 градусов тепла. Но, вероятно, оно будет кратковременным. К концу следующей недели в Москву вернется холод и дожди.