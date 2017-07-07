Власти Кузнецка свалили вину на ветер, чтобы не платить за разбитую машину

Пенза, , 15:58 — REGNUM Пензенский областной суд оставил без изменения решение районного суда, удовлетворившего требования жителя Кузнецка к городской мэрии о возмещении ущерба из-за упавшего на его автомобиль дерева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, администрация выплатит автовладельцу 60,7 тыс. рублей, а также возместит расходы на экспертизы, услуги представителя и госпошлину.

«В своём иске житель Кузнецка указал, что 26 апреля 2016 года, когда он ехал по улице Победы, на его автомобиль ВАЗ-217 030 упала ветка дерева, — пояснили ситуацию в суде. — Согласно справке о ДТП, у машины повреждены крыша, крышка багажника, передняя левая дверь. Истец просил суд взыскать с ответчика в его пользу стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля, расходы на проведение экспертиз, оплату государственной пошлины и услуг представителя. Представитель администрации Кузнецка возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь, в том числе, и на особые погодные условия — сильный ветер. Однако этот довод в судебном заседании не нашёл своего подтверждения».

Суд установил, что причина падения ветки дерева на автомобиль — ненадлежащее содержание тополя, который признан «аварийным с высокой степенью вероятности его падения». Лицом, ответственным за причиненный вред, является администрация Кузнецка Пензенской области, так как именно на неё возложены задачи и полномочия по благоустройству и озеленению территории города, содержанию объектов озеленения, находящихся на землях муниципального образования.

В результате суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу автовладельца в счет возмещения ущерба 60,7 тыс. рублей, а также расходов на экспертизы, услуги представителя, госпошлину. Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда и оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 4 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2017 года Кузнецкий районный суд вынес решение в пользу владельца автомобиля, но городская администрация решила оспорить его в суде высшей инстанции.

Стоит отметить, что по информации Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды в Пензенской области с 4 по 7 июля погодой управляют циклоны. «Это то южный вихрь, то Атлантический. Поэтому сохранятся грозовые дожди с порывистым ветром, кое-где возможен град. А вот после северо-западного циклона похолодает. Температурный режим окажется ниже климатической нормы на 2−3 градуса», — констатировали в ведомстве.

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