На телеканале РБК назначен новый управляющий директор

Москва, , 15:46 — REGNUM

Новым управляющим директором телеканала РБК назначен Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Отмечается, что Полетаев сменит на должности управляющего директора Эльмара Муртазаева. Комментируя назначение, генеральный директор РБК Николай Молибог отметил, что руководство холдинга с уважением относится к решению Муртазаева уйти.

«Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера, — сообщил он. — К нашему сожалению, этот день настал сегодня. Желаем Эльмару большой удачи».

Свое назначение прокомментировал новый управляющий директор Игорь Полетаев. Он отметил, что ценит РБК, поскольку начал свою карьеру именно в этом холдинге, работал на телеканале с момента его создания.

«Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня завершилась сделка по продаже 65% акций ПАО «РБК» группе ЕСН. ЕСН также выкупила у группы «Онэксим» долговые обязательства РБК.

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