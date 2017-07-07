Камбоджа экстрадировала 74 граждан КНР, подозреваемых в мошенничестве

Пекин, , 15:42 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Хунань подтвердили информацию о прибытии спецрейса с экстрадированными из Камбоджи гражданами КНР. 74 гражданина КНР подозреваются в крупном мошенничестве в сфере телекоммуникаций.

Экстрадированные граждане КНР, среди которых 21 женщина, были задержаны сотрудниками полиции Камбоджи в ходе рейда, который был проведен одновременно в 12 районах Пномпеня, пишет «Синьхуа».

Задержанные подозреваются в вымогательстве у граждан КНР. Жертвами мошенников стали около тысячи китайцев из 15 провинций КНР. Во время задержания у обвиняемых были изъяты десятки мобильных телефонов и портативных компьютеров.

В ближайшее время задержанные предстанут перед судом. В случае если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы. Министерство общественной безопасности КНР поблагодарило камбоджийских коллег за оказанную помощь в возвращении мошенников на родину.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы Канады доставили в Китай мошенника, незаконно присвоившего себе 4 млн юаней. Мужчина, чье имя не раскрывается в интересах следствия, стал первым преступником из КНР, которого экстрадировали власти Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада впервые экстрадировала «беглого лиса» на родину в Китай