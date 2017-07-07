СМИ: Террористы ИГ* «заинтересовались» Уимблдонским турниром

Лондон, , 15:38 — REGNUM Призывы «повторить атаку в Манчестере» во время теннисного турнира Уимблдон-2017 появились на одном из Telegram-каналов, который смотрят сторонники международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает телеканал RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Канал сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал террористов (…) организовать теракт, подобный тому, что произошел на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2017 г. на трибунах стадиона «Манчестер-арена» террорист-смертник осуществил теракт в толпе посетителей концерта исполнительницы Арианы Гранде. По последним данным, в результате кровавой акции погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 подозреваемых. Сейчас они на свободе.

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