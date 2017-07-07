В Симферополе пытаются остановить бездумное уничтожение леса

Симферополь, , 15:26 — REGNUM В год экологии ради освобождения территории строящейся Соборной мечети администрация Симферополя наметила перенос высоковольтной линии электропередачи. Для этого чиновники собираются вырубить 2 гектара леса, в том числе 1 гектар крымской сосны, внесённой в Красную книгу, и ещё один гектар — в водоохранной зоне Симферопольского водохранилища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил крымский общественник Илья Изотов.

По его словам, согласно проекту, планируется перенос ВЛ-110кВ и вырубка просеки шириной 38 метров — около одного гектара леса — между улицами Ялтинская и Беспалова.

Ещё гектар леса хотят вырубить в водоохранной зоне Симферопольского водохранилища.

«Проект переноса ЛЭП «Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино» будет обсуждаться завтра, 8 июля в 11.00 в малом зале Симферопольского горсовета. Просим с паспортами прийти на эти слушания и проголосовать против преступного проекта переноса ЛЭП. Будем настаивать на подземном варианте прокладки кабеля с минимальной вырубкой леса! Скорее всего, места в зале будут опять занимать специально привезённые сотрудники заинтересованных в определённом исходе слушаний компаний и фирм, поэтому просьба приходить часа за полтора до начала и регистрироваться!», — призывает всех неравнодушных симферопольцев Илья Изотов.

Напомним, по данным заместителя министра экологии и природных ресурсов РК Сергея Компанейцева, которые он озвучил прессе в мае, незаконная вырубка деревьев в крымских лесах в 2017 году нанесла ущерб республике на 14,7 млн рублей.

В частности, общий объём незаконно заготовленной древесины со стороны нарушителей составил — 446 куб. м, при уничтоженных 234 куб. м леса.

Данных о преступной, но узаконенной вырубке леса на полуострове министр не озвучивал.