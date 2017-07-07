В Гамбурге напали на охрану отеля, в котором остановился Путин – СМИ

Гамбург, Германия, , 15:22 — REGNUM Нападение протестующих против саммита G20 на охрану гостиницы, в которой остановился российский президент Владимир Путин, произошло в Гамбурге (Германия) 7 июля, сообщил таблоид Bild.

Кроме того, в этом же отеле остановились южнокорейский президенти австралийский премьер-министр

Напомним, беспорядки в Гамбурге начались 6 июля — накануне открытия саммита G20. Протестующие не только резали автомобильные шины, но и нападали на полицию. В одну из машин был брошен коктейль Молотова.

7 июля беспорядки продолжаются. Городская полиция применила водометы для разгона протестующих. Применить водометы пришлось после того, как протестующие не отреагировали на неоднократные призыва властей расчистить дорогу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жена американского президента Маланья Трамп не могла выйти из гостиницы, потому что не было соответствующего разрешения от сотрудников правоохранительных органов.