Двум институтам в Воронеже и Челнах запрещен прием студентов

Москва, , 15:09 — REGNUM Набережночелнинский и Воронежский институты, являющиеся филиалами Казанского федерального университета и Московского гуманитарно-экономического университета более не смогут принимать обучающихся из-за запрета Рособрнадзора. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Воронежский институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет», — говорится в сообщении.

Указанная мера применена в отношении вузов по итогам проведенных проверок.

Кроме того, в Рособрнадзоре сообщили о лишении государственной аккредитации в отношении специальностей «Сервис и туризм» (бакалавриат) и «Юриспруденция» (магистратура) ставропольского Института дружбы народов Кавказа. Соответствующая проверка, выявившая несоответствия, была проведена с участием Аккредитационной комиссии.

В отношении Липецкого института управления и Московского банковского института Рособрнадзор прекратил действие лицензии на образовательную деятельность. Основанием стало решение Арбитражного суда.

В ведомстве пояснили, что при лишении государственной аккредитации вуз продолжать образовательную деятельность и выдавать дипломы, которые, однако, не могут соответствовать образцу, установленному Минобрнауки России. Такие учреждения не могут гарантировать обучающимся отсрочку от призыва на военную службу.

В случае потери вузом государственной аккредитации учредитель обязан перевести студентов — с их письменного согласия — в другие вузы на программы, имеющие госаккредитацию. При этом должны быть сохранены как форма и курс обучения, так и стоимость образовательных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в России лишились лицензии десять вузов, тогда как за весь 2016 год таковых оказалось девять. Председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин объяснил рост числа отобранных лицензий тем, что в 2017 году завершаются судебные дела по лишению вузов лицензий.

Он также отметил, что вузы теряют лицензии, в основном, из-за отсутствия необходимой материальной базы и квалификации преподавателей.

Читайте также: В РФ с начала 2017 года лишились лицензии 10 вузов