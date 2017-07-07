Губернаторы отчитываются Путину о последствиях стихии в регионах

Москва, , 15:05 — REGNUM В Ульяновской области, на которую обрушился мощный ливень, «обстановка стабилизируется». Организовано «взаимодействие всех служб», особое внимание уделяется «адресной, конкретной помощи». В Ставропольском крае завершаются аварийно-восстановительные работы. Об этом доложил глава МЧС Владимир Пучков президенту России Владимиру Путину, который попросил его держать в курсе ситуации в регионах, пострадавших в результате стихии и пожаров, сообщается на сайте Кремля.

Накануне поздно вечером президент провёл рабочую встречу с Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. Министр сообщил, что в в течение последних трёх суток на территории 10 регионов «в результате циклонов, больших осадков и возникновения скорости ветра до 22 метров в секунду» были нарушены кровли жилых домов и социальной инфраструктуры, подтоплены придворовые участки, участки автодорог, нарушено энергоснабжение и деятельность социальной инфраструктуры. В настоящее время на контроле находятся населённые пункты, их 76, с населением более 40 тыс. человек.

В ходе встречи президент Владимир Путин поинтересовался, «как дела» в Ульяновской области. Министр сообщил, что в регионе «работает группировка сил, обстановка стабилизируется».

«Мы особое внимание уделяем адресной, конкретной помощи и поддержке населению. 388 частных домовладений, где пострадали кровли, уже сформированы комплексные аварийно-восстановительные бригады. Работают бригады энергетиков, есть все необходимые расходные материалы. Организовано взаимодействие всех служб», — доложил Владимир Пучков, подчеркнув, что «с учётом прогноза развития погодных условий мы перебрасываем группировку сил, работает система профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций».

Глава МЧС также сообщил, что в Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров возглавил «комиссию по чрезвычайным ситуациям, развёрнута мощная группировка сил, которая завершает аварийно-восстановительные работы».

«Из резервного фонда правительства выплаты в виде материальной помощи пострадавшим, а также компенсацию за утрату имущества получили 17 600 человек. И соответствующая работа проведена из бюджета Ставропольского края. В настоящее время на контроле обеспечение жильём и полное восстановление всей социальной инфраструктуры», — заверил Владимир Пучков, подчеркнув, что «санэпидобстановка стабильная, но мы на особом контроле держим все потенциально опасные объекты в этой области».

«Хорошо. Держите меня в курсе», — отреагировал Владимир Путин.

О текущей ситуации президенту также доложили глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов доложил президенту Владимиру Путину о положении дел в регионе. Ситуация находится на жёстком контроле, заверил губернатор. Работа общественного транспорта, вопросы энергообеспечения и уличного освещения области взяты под особый контроль. Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Ульяновской области на 24 часа был введен режим чрезвычайной ситуации. За сутки в регионе зарегистрировано 145 отключений электроэнергии, почти 120 затоплений подвалов многоквартирных домов и 135 протечек кровель. Самая сложная ситуация сейчас в Ульяновске, Новоульяновске, Чердаклинском и Старомайнском районах.

Читайте также: Ульяновский губернатор отчитался перед президентом о борьбе со стихией

В Ставропольском крае в результате паводка в мае 2017 года затопило тысячи домов 29 населенных пунктов. Напомним, режим ЧС был введен 25 мая, 6 июля он снят. В регионе МЧС и власти столкнулись с тем, что многие жители домов на пострадавших от паводка территориях не имеют прописки, но так же, как и другие, утратили жилье и имущество. Для получения компенсаций им приходится идти в суд и доказывать свое проживание в пострадавшем от наводнения доме. Власти региона предлагают установить для таких пострадавших особый порядок выплат.

Читайте также: Режим ЧС на Ставрополье после паводка снимают, но проблемы остались

В Татарии 6 июля в связи с ливневыми дождями все профильные службы переведены в усиленный режим. Ситуация с паводком держится под контролем, но из-за осадков в зоне подтопления оказались два низководных автомобильных моста. 6 июля в ряде муниципальных районов из-за сильных ветров жители остались без электричества. Но уже к вечеру 103 пострадавших населённых пункта начали получать услугу в полном объёме. Последствия аварии, которая с 8:00 оставила без электроэнергии 3 190 домов, были устранены. Усиление ветра до 15 м/с привело к частичному срыву кровли дома культуры села Старое Алпарова Алькеевского муниципального района. Сейчас идут работы по восстановлению.

Читайте также: Паводок под контролем, но службы в режиме готовности: ливни в Татарии

В Якутии в Среднеколымском районе топит два населённых пункта — Сватай и Арагахтах. В связи с этим, в Мятисском 2-ом наслеге, центром которого является Сватай, объявлен режим ЧС. Ранее из-за паводка в Якутии приходилось покидать свои дома жителям сёл Налимск и Берёзовка Среднеколымского района, Саскылах Анабарского района, Кенг-Кюель и Сыаганнах Абыйского района.

Читайте также: В одном из подтопленных сёл Якутии уровень воды продолжает расти