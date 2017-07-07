Навального выпустили из спецприемника

Москва, , 14:45 — REGNUM Оппозиционер Алексей Навальный, отбывший 25 суток административного ареста, освобожден из-под стражи. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш на своей странице в соцсети Twitter.

«Сегодня (7 июля) в 9:00 мск Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД ЦАО и выпустили», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за призывы к несанкционированной акции протеста в центре столицы. Навальный и его адвокаты попытались оспорить решение суда и подали апелляцию в Мосгорсуд.

16 июня Мосгорсуд признал арест Навального законным и отклонил жалобу адвоката, просившего отменить наказание. Однако срок ареста был сокращен с 30 до 25 суток, так как Симоновский суд, по мнению Мосгорсуда, не учел некоторые факторы.

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