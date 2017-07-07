В Ярославле назначен новый директор департамента архитектуры

Ярославль, , 14:33 — REGNUM В мэрии Ярославля новое назначение — департамент архитектуры и земельных отношений возглавил Александр Скворцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города Ярославля.

Александр Скворцов родился 30 апреля 1968 года в городе Тутаев Ярославской области, закончил школу и устроился на работу Тутаевский лесокомбинат. После службы в Вооружённых Силах поступил в Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д.Ушинского. По окончании учёбы 10 лет с 1993 года работал в органах налоговой полиции РФ по Ярославской области. Получил второе высшее образование в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова. С 2004 работал в департаменте по управлению государственным имуществом Ярославской области, который покинул в 2010 году в должности директора. Был директором ярославского филиала «Ростехинвентаризации» (БТИ), директором «Ассоциации по защите интересов титульных собственников недвижимости».

Официальных комментариев мэрии Ярославля о назначении Скворцова нет, быть может поэтому у ярославских градозащитников остаются вопросы по такому кадровому решению

«У нас в городе нет главного архитектора. А сейчас назначили директором департамента человека, который не имеет ни строительного, ни архитектурного образования. Это плохо, поскольку он не специалист и не понимает сути этой сферы. Конечно, он работал в БТИ и хоть немного понимает в архитектуре на уровне планов, но этого явно недостаточно», — заявила корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Напомним, что в апреле директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля Игорь Лебедев подал в отставку.

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