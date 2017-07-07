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Лес погибает: новосибирское лесное ведомство вновь обвинили в бездействии

Общество

В Убинском районе Новосибирской области гусеницы доедают лес, который простирается на десятки километров

Новосибирск, 7 июля 2017, 14:23 — REGNUM  Тема леса никак не отпускает Новосибирскую область. Не успело еще разрешиться дело по 49-летней аренде 258 тыс. га в Тогучинском и Болотнинском районах, которая странным образом прошла мимо губернатора и обернулась скандальными увольнениями, как новое известие — уже с Убинского района, где лес почти доедают гусеницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Непарный шелкопряд распространился на десятки километров, но, видимо, как для районных властей, так и для департамента лесного хозяйства Новосибирской области это слишком мелковато, чтобы тратить на это время. Подумаешь, неэстетично, деревья-то стоят.

Внимание к новому эпизоду бездействия новосибирского лесного ведомства привлёк председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Он рассказал ИА REGNUM, что к нему сегодня, 7 июля, обратились обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что вопрос этот широко обсуждается в соцсетях с конца июня — в одной из групп даже было опубликовано обращение к главе района.

«Уважаемый Олег Федорович! Я бывший главный бухгалтер Убинского лесхоза. В настоящее время я уже пенсионерка, но продолжаю трудиться в другой отрасли. Я очень и очень люблю лес, грибы, ягоды. Вы проезжаете по трассе Убинка — Кундран и, скорее всего, видите, что в районе шелкопряд уничтожает лес… Почему не принимаете мер по борьбе с шелкопрядом? Ведь живые красивые березы и другие деревья превращаются в сухостой. Если не принять меры, то кругом наших сёл скоро будет один сухостой. Главный лесничий должен это знать и обязан предпринять меры по уничтожению этих «гусениц», а если нет, то грош цена такому главному лесничему. На мероприятия деньги выделяются департаментом лесного хозяйства. Я очень надеюсь, Олег Федорович, что вы посодействуете, чтобы лесничество Убинское как можно скорее начало проводить мероприятия по уничтожению шелкопряда. Жалко, очень жалко, что так безалаберно относятся работники лесного хозяйства к лесу», — сказано в обращении, датированном 28 июня.

Однако результата это не возымело. К началу июля личинки шелкопряда оставили без листвы огромные площади лесных насаждений в южной части Убинского района. Известно, что на протяжении 60 км от села Кундран до села Убинское лес уже поражён — почти уже голые деревья сплошь усыпаны гусеницами.

Как отмечает Ростислав Антонов, вопросы возникают не только к главе администрации Убинского района Олегу Конюку, его заместителям, но и к руководству департамента лесного хозяйства региона. Общественный активист отмечает, что по данному факту запрос уже направлен в прокуратуру: ведомство просят провести проверку по бездействию ответственных лиц.

«Подобное отношение к лесному богатству, на мой взгляд, говорит, прежде всего, о бесхозяйственности. Если бы мониторинг за состоянием леса вёлся должным образом, то проблему можно было локализовать и тем самым свести к минимуму ущерб от насекомых», — отметил Антонов.

Он считает, ответственных в этой истории много.

«Это и лесничество, и власти района, и профильное ведомство Новосибирской области. Кто в какой мере ответственен может оценить только прокуратура, ответа от которой мы ждём. Ну, а кадровое обновление давно уже назрело», — считает председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Напомним, что в настоящее время прокуратура Новосибирской области уже проводит проверку по «лесному делу», связанному с договором аренды 258 тыс. га новосибирского леса на 49 лет за 11,83 млн рублей арендной платы в год.

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Эта сделка вызвала много вопросов и нареканий со стороны областного парламента. Особое внимание вызвало то, что такой масштабный контракт был подписан начальником департамента лесного хозяйства Вячеславом Дубовицким.

После скандальных разбирательств и претензий со стороны общественности и областных парламентариев, сделка была расторгнута, а губернатор региона Владимир Городецкий был вынужден признать процедуру сделки в обход него «большой недоработкой», саму сделку — «масштабной» и принять кадровые решения. Так Дубовицкий был уволен, правда, «по собственному желанию». А Василий Пронькин, который должен был курировать этот вопрос, лишился должности заместителя председателя правительства области, но в то же время остался во главе министерства сельского хозяйства региона.

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После этого резонансного случая правительством Новосибирской области было принято решение о создании комплексной рабочей группы, которая должна проанализировать состояние лесной отрасли в целом и оценить «насколько эффективно этот ресурс вовлечён в экономику, какими подходами можно развивать и дальше».

Входит ли объеденный непарным шелкопрядом лес в планы регионального правительства и понесёт ли кто-нибудь персональную ответственность, ещё предстоит выяснить.

Отметим, что общий лесной фонд Новосибирской области составляет 6,5 млн га. В аренде в настоящее время находится 1,4 млн га.

Непарный шелкопряд считается одним из самых опасных среди многочисленных садовых вредителей. Прожорливые гусеницы повреждают значительную часть растений, что нередко становится причиной гибели деревьев.

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