Смерть тюменской девочки от ВИЧ стала поводом для законопроекта

Тюмень, , 14:31 — REGNUM В Госдуме готовится законопроект о принуждении родителей лечить детей, больных ВИЧ, сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Поводом стала смерть в апреле 2017 года двухлетней девочки из Тюмени, которую мать отказывалась лечить от ВИЧ-инфекции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Тюменской области передала в суд дело в отношении ВИЧ-инфицированной матери, из-за которой от ВИЧ-инфекции умерла ее двухлетняя дочь. От обследования ребенка на инфекцию женщина отказалась, не лечилась сама и, мотивируя тем, что, якобы ВИЧ-инфекции не существует, не лечила дочь. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у ребенка позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность его жизни», — указали в прокуратуре Тюменской области.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина указала на схожую трагедию в Московской области, к ней обратились врачи подмосковной клиники, которые также не могла заставить мать лечить ВИЧ-инфицированного ребенка.

«Обе эти истории — настоящая трагедия. Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка, которого можно спасти, если признать, что причина его страданий — вирус иммунодефицита. Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза», — цитирует «Парламентская газета» Пушкину.

Депутат сообщила, что в осенюю сессию планируется разработать законопроект, который предусмотрит механизмы, обязывающий родителей ВИЧ-инфицированных детей обеспечивать их лечение.

При этом, по мнению экспертов, не следует сужать вопрос: в РФ также остро стоит решение проблемы лечения, в частности, туберкулеза у детей.

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