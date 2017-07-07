Рабочая группа Siemens займется расследованием «поставки» турбин в Крым

Берлин, , 13:59 — REGNUM Рабочую группу, которая займется проверкой информации СМИ о поставке газовых турбин для электростанций в Крым в обход санкций, создала немецкая компания Siemens. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила пресс-служба компании.

«Компания Siemens сообщила в пятницу (7 июля) о создании рабочей группы, которая займется расследованием информации о поставке турбин для электростанций в Крым», — говорится в сообщении.

Пресс-служба компании отмечает, что если рабочая группа выявит случаи перенаправления закупленных у компании турбин в Крым, это будет рассматриваться как «нарушение контрактных соглашений».

6 июля агентство Reuters со ссылкой на ряд источников сообщило, что в Крым якобы были поставлены газовые турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens.

«Россия поставила газовые турбины, произведенные немецкой компанией Siemens в Крым», — отмечалось в сообщении.

Читайте также: Компания Siemens не подтверждает продажу газовых турбин в Крым

Читайте также: Крым получил газовые турбины Siemens вопреки санкциям — СМИ