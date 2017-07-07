Югра: заведено третье уголовное дело по установке водоочистных сооружений

Междуреченский, Югра, , 14:14 — REGNUM В Югре заведено очередное уголовное дело относительно установки водоочистных сооружений. И вновь подрядчиком выступает ООО «Инновационные технологии». Сейчас бывший начальник управления ЖКХ Кондинского района подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В декабре 2016 года между ООО «Междуреченские коммунальные системы» и ООО «Инновационные технологии» был заключен договор по проведению в поселке Лиственничный капитального ремонта системы водоснабжения с заменой технологического оборудования. В этот же день был подписан акт приемки выполненных работ. В итоге водоочистное оборудование не было поставлено, строительно-монтажные работы не были проведены. На данный момент водоочистка установлена. Однако есть одно но…

«Подозреваемый, исполнявший в тот момент обязанности начальника управления ЖКХ администрации Кондинского района, подписал официальные документы, содержащие ложные сведения о выполненных работах на объекте: акт приемки выполненных работ, справку о стоимости работ и понесенных затратах, акт на предоставление субсидии из средств бюджета округа», — сообщает пресс-служба окружного управления СКР.

Как полагает следствие, ООО «Междуреченские коммунальные системы» были незаконно перечислены денежные средства в размере свыше 33 млн рублей. А сам подозреваемый представил в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры отчет о целевом использовании субсидий из бюджета округа, считают следователи.

Напомним, в Югре продолжаются суды по громкому коррупционному делу в сфере ЖКХ города Пыть-Яха, где второй месяц содержится под стражей директор МУП «Управление городского хозяйства». По версии следствия, он с нарушением законодательства организовал проведение закупки на право заключения договора по капитальному ремонту оборудования водоочистных сооружений ВОС-4, предоставив исключительное преимущество ООО «Инновационные технологии».

«В дальнейшем, достоверно зная о том, что работы по установке водоочистного оборудования и пуску его в эксплуатацию не произведены, директор МУПа подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах, на основании которых на расчетный счет подрядчика были незаконно перечислены денежные средства из городского бюджета и бюджета округа в сумме свыше 89 миллионов рублей», — говорится в официальном сообщении СКР.

Таким образом, деньги из бюджета на ремонт были полностью израсходованы. Но комплекс водоподготовки на объекте до сих пор не введён в эксплуатацию.

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Аналогичное превышение должностных полномочий вменяется главе поселения Каменное (ХМАО). Из материалов уголовного дела следует, что в декабре 2016 года между администрацией сельского поселения Каменное Октябрьского района ХМАО и муниципальным многопрофильным предприятием (ММП) «Миснэ» заключено соглашение на предоставление ММП субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту поселковой водоочистной станции. Для ремонта водоочистки и замены оборудования в качестве подрядчика привлечено ООО «Инновационные технологии». Следователи считают, что глава поселения Каменное знала о том, что работы, предусмотренные договором строительного подряда, в полном объеме не выполнены. Но тем не менее перечислила на расчетный счет подрядчика сумму свыше 22 млн рублей. До настоящего времени водоочистка в Каменном не отремонтирована.

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Тем временем в ХМАО остается крайне острой проблема чистой воды, которую не решить без строительства современных блочных водоочистных сооружений и замены старых труб на новые, возможно, и пластиковые. Данную проблему обсуждали в думе ХМАО 29 июня. Прозвучали факты, что 38% источников централизованного питьевого водоснабжения в Югре не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, учитывая, что по России данный показатель — 15,3%. При этом лишь 45,6% горожан и 41,4% жителей маленьких поселков в Югре обеспечены доброкачественным питьевым водоснабжением.

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