Выпускникам ДНР выдают дипломы вузов Российской Федерации

Донецк, , 15:58 — REGNUM В ДНР выпускникам Донбасской юридической академии (ДЮА) и Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) были вручены дипломы российских вузов. Об этом 7 июля информирует пресс-служба Совмина ДНР и ДАН.

В частности, восемь выпускников ДЮА получили дипломы Юго-Западного государственного университета (г. Курск, РФ). По словам ректора академии Сергея Гончарова, ДЮА первая среди вузов юридического направления выдает российские дипломы.

«Сегодня замечательное событие. Мы первые среди вузов ДНР и факультетов юридической направленности вручаем дипломы Российской Федерации. Это очень почетно и приятно, потому что проделана большая и сложная работа, чтобы войти в синхронизацию с нашими вузами-партнерами в учебно-плановых программах. Мы совершили настоящий прорыв и выполнили задачу, которую поставил перед нами глава ДНР Александр Захарченко. Наш партнер — Курский Юго-Западный государственный университет. Кроме того, мы работаем с Самарой, Воронежем и т.п.», — сказал Гончаров.

Отмечается, что в 2017 году академия выпустила 43 магистра и пять бакалавров, которые получили дипломы республиканского образца.

«Получить дипломы ДНР — это большая честь. Хотелось бы, чтобы именно здесь вы использовали ваши знания и накопленный опыт и поможете строить ту республику, за которую проливалась кровь», — напутствовал выпускников депутат Народного совета ДНР, секретарь общественного движения «Донецкая Республика» Сергей Завдовеев.

Вчера, 6 июля, дипломы российского вуза получили 29 выпускников Донецкого национального технического университета. В сообщении указывается, что дипломы выданы Усинским филиалом Ухтинского технического госуниверситета. При выдаче дипломов заместитель министра образования ДНР Ирина Симонова отметила, что «в рамках программы интеграции образовательного процесса ДНР в пространство Российской Федерации подобную работу по профессиональной переподготовке ведут сегодня все вузы нашей республики».

«Всего профессиональную переподготовку в Усинском филиале Ухтинского государственного технического университета прошли 29 бакалавров и магистров ДонНТУ. Она велась по двум направлениям: экономико-правовому обеспечению деятельности ТЭК, а также разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений», — говорится в сообщении.

Напомним, что филиал Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске является структурным подразделением университета. С 2004 по 2014 годы обучение в нем закончили 1003 человека, из них заочников — 885 человек, очников — 118 человек. Штатными преподавателями являются 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года глава ДНР Захарченко заявил, что школы республики завершили процесс русификации. «За три учебных года в общеобразовательных организациях ДНР поэтапно прошел переход на русский язык обучения», — рассказал Захарченко. По его словам, процесс начался в 2014 году. Тогда на русском обучалось 50% учащихся, в 2015 — 88%. В настоящее же время эта цифра достигла 100%.

Напомним, в 2017 году Российская Федерация официально признала действительность паспортов ДНР и ЛНР, а также других документов, удостоверяющих личность. В частности, кроме паспортов, также признаны действительными документы об образовании и о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.