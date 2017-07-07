Приставы получают право задерживать алиментщиков

Москва, , 13:32 — REGNUM Законопроект, наделяющий судебных приставов полномочиями по задержанию должников по алиментам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Депутаты наделяют судебных приставов-исполнителей при выявлении административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев, полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство. Такая мера будет касаться должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

Отсутствие такой возможности вынуждает приставов обращаться за содействием к сотрудникам полиции, что существенно замедляет процесс производства по делу об административном правонарушении, отмечает один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Кроме того, это создает дополнительную нагрузку на органы внутренних дел и усложняет процедуру привлечения к административной ответственности по столь значимым исполнительным производствам как взыскание алиментов.

Крашенинников напомнил, что для злостных неплательщиков алиментов предусмотрена и уголовная ответственность, но только для тех, кто ранее уже были привлечены к административной. «Поэтому задержки в привлечении таких должников к административной ответственности затрудняют применение последующих уголовных мер воздействия», — подчеркнул он.

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