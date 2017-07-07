Мнение жителей поселка Шудаяг при строительстве площадки решили учесть

Сыктывкар, , 14:42 — REGNUM Коми вошла в число пилотных регионов по реализации федеральной программы своевременного оказания медицинской помощи. В рамках этой программы планируется возведение вертолетной площадки рядом с ухтинской городской больницей № 1. На это будут выделены федеральные средства. Проект сооружения уже разработан и сейчас находится на государственной экспертизе. Место под эти цели было выбрано правительством региона, но, как оказалось, жители поселка Шудаяг против такого выбора и предлагают альтернативу. Но пока их мнение не было услышано республиканскими властями.

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По мнению жителей посёлка, целесообразнее было бы использовать площадку, построенную в 70-х годах прошлого века и расположенную за рекой Ухта в полутора километрах от больницы. Кроме того, считают активисты, полеты вертолетов создадут дискомфорт для жителей близлежащих домов, а под новую площадку придется вырубить значительное количество деревьев.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Коми, по мнению первого заместителя председателя Госсовета Александра Макаренко, вопрос организации перевозки больных следует рассматривать с трех основных точек зрения.

«Необходимо продумать три главных аспекта: это безопасность полетов и жителей окрестных домов, экономическую составляющую проектов и соответствие площадок всем необходимым нормативам», — отметил первый вице-спикер.

По словам министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина, существующая площадка располагается на землях, не принадлежащих республике. Кроме того, там проблематично будет организовать полеты в темное время суток, ее сложнее и дороже обслуживать. При этом единого мнения о том, с какой из площадок будет проще транспортировать больных, среди медиков нет.

Нет единства среди специалистов и в вопросах обеспечения транспортной безопасности. Новая площадка планируется в зоне густой застройки, рядом с жилыми домами, детским садом и котельной. Прозвучало мнение, что пилотировать в таких условиях труднее, а значит, понадобится дополнительное время, чтобы выбрать оптимальную траекторию для посадки.

Александр Макаренко отметил, что с учетом прозвучавших мнений необходимо посчитать, во сколько обойдется реконструкция и обслуживание старой площадки и сравнить эти данные с существующим проектом.

«Мы берем вопрос на контроль и настаиваем, чтобы проект строительства новой площадки вынесли на обсуждение с общественностью. Кроме того, необходимо просчитать возможность и целесообразность использования существующей вертолетной площадки и довести эту информацию до населения», — отметил депутат.

Планируется, что в ближайшее время будет организовано обязательное общественное обсуждение проекта строительства посадочной площадки для вертолетов при медицинской организации в поселке Шудаяг. Также будут рассмотрен альтернативный вариант размещения вертолетной площадки, предложенный жителями поселка.