Госдума вводит штрафы для мессенджеров за обход анонимности

Москва, , 13:09 — REGNUM Законопроект о штрафах до 1 млн рублей за несоблюдение законодательства, касающегося мессенджеров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Ранее парламентарии на мессенджеры возложили обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети (например, по номеру мобильного телефона), сейчас депутаты устанавливаются штрафы за неисполнение новых требований.

Поправками в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение новых требований — до 1 млн рублей за неисполнение мессенджерами требований об ограничении рассылки массовых сообщений, в том числе содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Так, предусматривается штраф для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В случае неисполнения организатором обмена мгновенными сообщениями требований Роскомнадзора предусматривается возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Ко второму чтению депутаты намерены дифференцировать ответственность «с учетом разной степени общественной опасности вышеперечисленных действий путем изменения размеров предлагаемых административных штрафов», уточнил зампред комитета Госдумы по госстроительству Александр Грибов («Единая Россия»).

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