Специальным судом Колумбии амнистированы 403 военных преступника

Богота, , 13:03 — REGNUM Специальным судом по вопросам мира амнистированы 403 сотрудника колумбийских сил безопасности. Им предоставлено условно-досрочное освобождение или отменен ордер на их арест за преступления, связанные с конфликтом с леворадикальной группировкой FARC-EP, сообщает ИА EFE.

«Более 1800 человек еще ожидают рассмотрения своих дел в Генеральном секретариате Специального суда по вопросам мира», — заявил журналистам министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас после официального собрания в Боготе, добавив, что ожидают «определения» еще 1400 дел.

Специальный суд отвечает за юридическую классификацию серьезности проступков, совершенных субъектами конфликта между правительством и повстанцами FARC-EP по правилам колумбийского Уголовного кодекса, международного права в области прав человека и международного гуманитарного права.

«Это система не для безнаказанности, но для примирения. Те, кто были амнистированы с условным сроком, уже отбыли, по меньшей мере, пять лет заключения», — пояснил глава министерства обороны Колумбии.

Министр отметил, что «есть полное разрешение и, прежде всего, полное сотрудничество амнистированных с жертвами в плане возмещения ущерба и установления истины».

Тем не менее министр признал, что задержки в процессе предоставления условно-досрочного освобождения солдатам, которые надеются получить амнистию от Специального суда, обусловлены отсутствием квалифицированных кадров в управлениях и ведомствах.

Кроме того, Вильегас заявил, что в течение 2017 года Специальный суд будет укомплектован кадрами «в полном объеме», чтобы вести все отложенные дела, среди которых, как он признал, есть и обвиняемые в так называемых подменах.

Термин «подмены» используется ООН в контексте внесудебных казней военнослужащими Колумбии гражданских лиц, которые затем представлялись партизанами, погибшими в бою, с целью получения за них вознаграждения от начальства.

Напомним, учреждение Специального суда по вопросам мира стало одним из главных пунктов мирного соглашения, подписанного в ноябре 2016 года в Гаване между колумбийским правительством и представителями FARC-EP. Специальный суд в Колумбии будет действовать в течение следующих 10 лет.