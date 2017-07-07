На $38,4 тыс. списали на Украине лекарств для онкобольных детей

Киев, , 13:03 — REGNUM Истек срок годности у лекарств для онкобольных детей на сумму более чем 1 млн гривен ($38,4 тыс.) в Национальной детской специализированный больнице «Охматдет», заявила заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдета» Светлана Донская, сообщает 7 июля УНН.

По ее словам, проблема с лекарствами возникла в связи с тем, что медикаменты, закупленные в прошлом году в компании Crown Agents, имели слишком короткий срок пригодности. Срок годности таких лекарств начал истекать уже в апреле 2017 года, а до 30 июня медикаменты стали в карантинную зону.

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Это не первый случай закупки «Охматдетом» на государственные средства лекарства с небольшим сроком годности. До этого в счет госзакупок были приобретены лекарства в конце 2016 — начале 2017 годов на сумму более 0,5 млн гривен ($19 тыс.) у той же компании — Crown Agents.

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«Мы не получаем новых лекарств, у нас сокращается все время перечень лекарств, которые есть на складах, и увеличивается перечень тех, которые надо покупать родителям или волонтерам, это проблема большая», — сказала Донская.

Напомним, по статистическим данным, число лечебных учреждений на Украине, в которых можно лечиться стационарно, с 1990 по 2016 год уменьшилось на 2,2 тыс. — с 3,9 тыс. до 1,7 тыс.

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