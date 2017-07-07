Более 200 иностранцев уже доставил на Cеверный полюс российский атомоход

Мурманск, , 14:40 — REGNUM В общей сложности 239 туристов из разных стран мира доставил на Северный полюс российский атомоход «50 лет Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе коммуникаций Росатомфлота.

«Последний в этом году круизный рейс атомохода намечен на период с 1 по 12 августа», — добавили в Росатомфлоте.

Напомним, туристический сезон для пассажиров крупнейшего в мире атомного ледокола начался 15 июня 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, тогда на борту атомохода к самой северной точке планеты отправились 125 туристов из Азии и Европы. Продолжительность круиза Мурманск — Северный полюс — Мурманск составила 11 суток.

Добавим, 8 августа 1990 года первых туристов на Северный полюс доставил атомный ледокол «Россия». С 2007 года круизы совершаются только на атомоходе «50 лет Победы».

При этом, туристическая программа, которая не теряет актуальности по сей день, была сформирована 24 года назад. На борту атомохода гостям читают лекции, показывают фильмы про Арктику. На подходе к полюсу туристы отмечают Праздник Нептуна.

Как сообщало ИА REGNUM, атомоход «50 лет Победы» относительно недавно был на ремонте. Сейчас в Мурманске проходит плановый ремонт атомного ледокола «Вайгач», он завершится в середине августа 2017 года. Затем его место у причала займёт атомоход «Таймыр».

Представители ФГУП «Атомфлот» не раз заявляли о том, что предприятием ведётся работа по недопущению «ледовой паузы» в российском секторе Арктики.

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