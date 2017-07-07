В Китае почтили память жертв японской агрессии

Нанкин, Китай, , 12:43 — REGNUM В Китае прошли массовые мероприятия, посвященные 80-й годовщине инцидента на мосту Лугоу — события, послужившего формальным поводом для начала Второй японо-китайской войны, унесшей жизни более 20 млн жителей Китая, в том числе более 12 млн мирных жителей.

В ряде крупных китайских городов граждане КНР почтили память павших предков минутой молчания. Несколько тысяч жителей Нанкина зажгли свечи в память о жертвах Нанкинской резни, унесшей жизни более 300 тыс. мирных граждан, пишет «Наньцзао жибао».

«Мы никогда не забудем военные преступления, которые совершили японские милитаристы по отношению к китайскому народу. Японское правительство должно извлечь уроки из истории и не допустить возобновления милитаристских настроений в японском обществе», — заявил известный китайский общественный деятель Лян Шули.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по разным оценкам, в Нанкине за полтора кровавых месяца погибли от 300 до 500 тысяч человек. Эти дни навсегда останутся чёрной страницей в истории не только Японии, но и всего человечества, вечно напоминающей о том, что происходит с человеком, когда он решает, что он лучше другого, что он вправе распоряжаться его судьбой.

Читайте ранее в этом сюжете: Смотри: всякий расизм — это фашизм, а фашизм — это резня. Япония и Нанкин