Ещё один скандал с чесоткой назревает в Архангельской области

Архангельск, , 14:38 — REGNUM В адрес депутата областного Собрания Юрия Шарова обратились возмущенные жители города Новодвинска Архангельской области. Они утверждают, что руководство интерната скрывает возможную эпидемию чесотки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата.

Как заявили новодвинцы, с сентября 2016 года в медучреждении один за другим начали заболевать чесоткой сначала пациенты, а потом и медперсонал. В пике эпидемии заболеванием было охвачено около 100 человек. Руководство учреждения, по мнению заявителей, не предприняло необходимых мер, чтобы избежать распространения опасного заболевания.

«Если подтвердится информация, которая изложена в заявлении, должны быть возбуждены уголовные дела по этим фактам в этом учреждении. Здесь просматривается нарушение целого ряда федеральных законов и медицинских регламентов. Учитывая, что большинство медперсонала проживает в Новодвинске, вызывает серьезное беспокойство эпидемиологическая обстановка в городе бумажников», — заявил Юрий Шаров.

Сейчас депутатские запросы направлены в областную прокуратуру и в региональный Роспотребнадзор.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как вступил в силу приговор Пинежского районного суда Архангельской области в отношении заместителя председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культуре и туризму Седуновой, она лишилась депутатского мандата. Как было доказано в суде, Седунова скрывала информацию о заболевании чесоткой детей в лагере, чем допустила развитие эпидемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Архангельского депутата могут лишить мандата из-за истории с чесоткой