Глава МЧС РФ: пострадавшие от паводка жители Ингушетии получат компенсацию

Магас, , 12:21 — REGNUM В Ингушетии начались выплаты жителям поселка Экажево, дома которых оказались подтопленными в результате ливневых дождей. Помощь «подтопленцам» выделена из резервного фонда правительства РФ, передает 7 июля корреспондент ИА REGNUM. Об этом на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков. Рабочая группа подготовила пакет документов по оказанию региону финансовой помощи.

«Средства будут направлены на материальную помощь людям и выплаты компенсаций за поврежденное имущество», — уточнил руководитель ведомства.

По словам главы региона, в настоящее время выплаты компенсаций уже начались из бюджета республики. Все семьи селения Экажево, которые пострадали во время ливневого паводка, получают по 75 тысяч рублей. Об этом заявил глава администрации села. Также он отметил, что семьи, которые во время стихийного бедствия потеряли имущество, а их домовладениям нанесен ущерб, получат дополнительную материальную помощь. Сумму ущерба, по словам Сапралиева, будет определять специально созданная комиссия.

В настоящее время идет очистка села от селевой грязи.

«В некоторых местах слой грязи достигал метра. Поток воды нес камни, ветки различный мусор. От наступившей вслед за ливнем жары все это спрессовалось, что значительно усложняло уборку. Основную работу по очистке улицы Бекова закончили, теперь основательно убираем во дворах, на подворье: очищаем от грязи огороды, сады. Люди работают с раннего утра до темна. Думаю, что к субботе, 8 июля, все работы по устранению следов подтопления будут закончены», — цитирует главу Экажево «Кавказский узел.

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Напомним, ливень с градом обрушившийся на Ингушетию 29 июня, подтопил частные домовладения на улице Бекова в поселке Экажево. Всего повреждено более 50 домовладений по улице Бекова. Общее число проживающих в них людей составляет 105 человек, в том числе 34 ребенка.

Для спасения людей был подготовлен пункт временного размещения на 400 человек на базе школы №1 по улице Джабагиева. Эвакуации удалось избежать.

Глава Ингушетии потребовал привести в порядок дома жителей поселка Экажево за три дня. В очистке поселка от грязевой смеси участвовали не только специалисты МЧС и местной администрации, но и волонтеры.

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