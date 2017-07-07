В Госдуме намерены ввести лицензирование экстремального спорта и туризма

Москва, , 12:06 — REGNUM Законопроект о лицензировании экстремальных видов спорта и обучающих центров разрабатывается в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом сообщил автор инициативы первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Вводится лицензирование деятельности по прокату и аренде специального оборудования и услуг по обучению специальным навыкам и знаниям для занятий экстремальными видами туризма.

Туристические продукты, включающие в себя элементы экстремального туризма, составляют около 10% от всего туристического рынка. Именно этот сегмент включает такие рискованные виды развлечений, как альпинизм, виндсерфинг, дайвинг, дельтапланеризм, горнолыжный спорт, кайтинг, рафтинг, скалолазание, спелеология и другие, отметил Шхагошев.

«По результатам проведенного нами анализа стало ясно, что предприниматели и юрлица, оказывая услуги по организации пеших горных маршрутов, проводя сплав на рафтах, обучая дайвингу, юридически оформлены и, зачастую, подготовлены как пункты продажи спортивного инвентаря или его аренды», — сказал депутат, отметив, что, не имея соответствующих условий, квалифицированного персонала и профессионального оборудования, недобросовестные турфирмы оказывают некачественные услуги и подвергают риску не только здоровье, но и жизнь граждан.