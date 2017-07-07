СКР не нашел фактов преследования геев в Чечне

Грозный, , 11:24 — REGNUM Проверка Следственного комитета показала, что фактов насильственных действий в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не выявлено. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, ответ от СКР — неокончательный, так как у следователей отсутствуют конкретные данные по представителям ЛГБТ-сообщества.

«Поскольку в моем запросе и в том письме, которое я переслала от «Новой газеты, содержатся фамилии людей, якобы погибших, то проверка на этом не считается законченной. Я попрошу написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены в письме», — заявила Москалькова.

При этом она отметила, что всего речь идет о 24 людях.

«Но я думаю, что следственные органы предпримут необходимые меры, чтобы побеседовать с автором статьи, получить дополнительные данные, более широкие, о годе рождения, о месте захоронения, о родственниках, о бывшем месте проживания этих людей, которые были упомянуты в письме», — добавила Москалькова.

Другого ответа, кроме как отрицательного, не ожидал от проверки СКР министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Это еще раз подтверждает мои слова о том, что все разговоры о представителях ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике — полная чушь. Это дезинформация, которая направлена на оскорбления нашего народа или подрыв имиджа Северного Кавказа. Думаю, что ответ Москальковой будет однозначным. Пусть проводит любые проверки. Они еще раз убедятся в том, что представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике нет, и все разговоры о них беспочвенны», — заявил министр радиостанции «Эхо Москвы».

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Напомним, проверка Следственного комитета была организована по инициативе омбудсмена Татьяны Москальковой. Она предоставила следственным органам список лиц, который оказался в распоряжении «Новой Газеты», подвергшихся преследованию в Чечне из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

На предыдущий ее запрос в правоохранительные органы республики пришел ответ, что с 1 января по 1 апреля 2017 года ни одного обращения о пропаже людей на территории Чечни не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля «Новая газета» опубликовала материал, в котором говорилось о массовых задержаниях геев в Чечне и якобы даже фактах убийств некоторых из них.

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