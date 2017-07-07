Новгородские власти озадачили вопросом нехватки школьных автобусов

Шимск, Новгородская область, , 11:18 — REGNUM Доставкой детей в школы должно заниматься отдельное предприятие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом 6 июля заявил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин на встрече с жителями Шимского района.

Проблему нехватки школьных автобусов обозначила директор Шимской общеобразовательной школы. По её словам, практически половина учащихся приезжает на занятия из близлежащих деревень.

Врио главы региона отметил, что с этим столкнулись многие районы области, и правительство планирует к концу 2017 года закупку школьных автобусов частично за счёт средств областного бюджета, частично — за счёт федерального.

«Более того, необходимо убрать от директоров школ не свойственные им обязанности по содержанию автопарка», — подчеркнул Андрей Никитин.

По его мнению, должно быть создано специальное предприятие, которое будет обеспечивать подвоз детей в школу.

Напомним, в 2016 году за счет средств федерального бюджета Новгородская область получила 17 школьных автобусов — шесть автобусов марки ПАЗ вместимостью 22 человека, четыре автобуса марки «Газель Next» на 18 мест, семь автобусов марки «Газель-Бизнес» на 10 мест. Новые автобусы получили образовательные организации Валдайского, Мошенского, Новгородского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Чудовского, Демянского, Любытинского, Поддорского районов. В 2017 году планировалось приобрести ещё пять школьных автобусов за счет средств областного бюджета, при этом власти региона заявляли, что «проблема замены автобусов старше 10 лет в 2017 году будет решена».