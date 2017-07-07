В Симферополь из Петербурга запускают три дополнительных рейса

Симферополь, , 11:22 — REGNUM Авиакомпания «Нордавиа» запускает с 10 июля три дополнительных рейса из Симферополя в Санкт-Петербург — самолёты будут летать по понедельникам, средам и воскресеньям. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба симферопольского аэропорта.

Из аэропорта «Симферополь» воздушные суда будут отправляться в 12.30, а время полёта составит более трёх часов. На линии будут задействованы воздушные суда Boeing 737−500. Стоимость билетов составит от 5 тыс. 650 рублей.

Тем самым «Нордавиа» увеличит частоту выполнения рейсов по маршруту Симферополь — Санкт-Петербург до девяти раз в неделю.

По информации Федерального агентства по туризму, в летнем расписании симферопольского аэропорта запланированы рейсы из 52 городов России, обслуживаемые 15 отечественными авиакомпаниями.

Ранее, в конце июня, четыре дополнительных перелёта на летний период из международного аэропорта «Симферополь» в Санкт-Петербург по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям организовала авиакомпания «Россия».