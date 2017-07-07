«Фостерным семьям праздник, родным — опасения попасть на учёт»

Челябинск, , 11:17 — REGNUM В Челябинской области некоторые родители возмущены разрывом в мерах поддержки родных и фостерных семей. Они опасаются того, что власти региона, по их мнению, якобы наращивают материальное стимулирование размещения детей в семьях по договору, передает корреспондент ИА REGNUM.

6 июля в регионе прошёл очередной фестиваль замещающих семей. Организаторами мероприятия выступили министерство социальных отношений Челябинской области, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области, при поддержке правительства региона. Детям-сиротам и приёмным родителям был организован праздник с концертом, с развлекательными играми и с фуршетом. По окончанию мероприятий каждой семье дополнительно вручили в подарок мультиварку. Региональное министерство социальных отношений совместно с детским омбудсменом продолжают реализовывать курс в семейной политике, направленный на «сокращение банка данных детей-сирот» путём передачи их в приемные семьи, под возмездную опеку, отмечают общественники.

Областные власти вновь акцентировали внимание на мерах поддержки приёмных родителей, которым в регионе, кроме ежемесячных выплат, осуществляют другие виды материальной помощи, полагают активисты. Так, с 2016 года в Челябинской области появились дополнительные меры поддержки для тех кто взял на воспитание ребенка из детского дома. Это выплата в 100 тыс. рублей, субсидия на жилье, нуждающимся также возможно предоставление жилья из спецфонда. С 1 января 2017 года увеличены выплаты на одного приемного ребенка с 5051 рублей до 7556. Как пояснили в региональном Минсоце, такие выплаты получают более 10 тыс. детей.

Родители в обычных семьях, родных, отмечают дисбаланс, который складывается в семейной политике в Челябинской области, и заявляют о несправедливости, а также о возникающих отрицательных стимулах, при принятии молодыми парами решения завести ребенка. Дополнительным негативным фактором становится риск попасть на учет в социальные службы.

«Праздничные мероприятия по чествованию фостерных семей напоминает некий цирк. Вместо оказания поддержки кровным, родным членам семьи, напоказ выставляется издевательская разница в подходе к семейной политике чиновников опеки. Бьют по самому больному вопросу — по материальному благополучию. Пособие многодетным малоимущим семьям составляет 240 рублей в месяц на ребёнка, и чтобы их получать, семья обязана пройти регулярную позорную «экзекуцию», доказать что она достойна получать эту «помощь» и реально нуждается в ней», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из многодетных отцов Константин.

«Велик риск попасть в список неблагополучных семей, на контроль, с последующим отобранием ребёнка (детей) по социальным показаниям. А в это время фостерные семьи имеют по 7,5 тысячи рублей на каждого ребёнка, пользуются дополнительными льготами, принимают от властей в дар автомобили и квартиры, и живут припеваючи, практически не рискуя ничем, так как органы опеки их особо не проверяют и не трогают», — говорит он.

Родитель констатирует, что «всё это вкупе приводит к отказу граждан от намерений рожать своих детей и стимулирует рынок перепродажи сирот и отобранных детей». «Кому это выгодно? — задается вопросом многодетный отец, и отвечает, — уж точно не народу. Он и страдает».

Напомним, в Челябинской области около 11 тыс. детей живут в фостерных семьях. На текущий момент, по данным министерства социального обслуживания региона, в области, после активной работы по передаче детей-сирот, в банке данных сирот и детей, оставшихся без попечения числится около 2400. Три года назад показатель превышал 4500 сирот.

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