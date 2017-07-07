Италия: детей оштрафовали на 600 евро за игру в футбол

Рим, , 11:09 — REGNUM Четверо детей в возрасте от 5 до 8 лет были оштрафованы на 600 евро городской полицией городка Мало (провинция города Виченца) за игру в футбол. Новость в четверг, 6 июля, сообщаетIl Giornale di Vicenza.

Дети или, вернее, их родители были наказаны за то, что играли в футбол в одном из общественных парков, однако, в парке находятся и таблички, напоминающие, что в парке запрещено играть в мяч. Игроки (среди которые был также племянник заместителя мэра) потревожили покой некоторых жителей, которые позвонили в полицию и попросили правоохранительные органы обеспечить порядок.

«Когда вас наказывают за нарушения правил невозможно говорить о несправедливости», — заявил мэр городка, отметив, что правила должны соблюдаться всегда. «Не первый раз, когда дети играли в парке, даже зная о запрете, а местная полиция хорошо сделала, что вмешалась».

Также мэр пообещал, что обязательно организует больше спортивных площадок, чтобы дети больше не играли в неположенном месте.