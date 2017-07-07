Рособрнадзор лишил лицензий еще два института

Москва, , 10:59 — REGNUM Рособрнадзор отозвал лицензию еще у двух вузов — Липецкого института управления и Московского банковского института. Об этом сообщает в пятницу, 7 июля, пресс-служба ведомства.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: НОЧУ ВО «Липецкий институт управления»; ЧОУ ВПО «Московский банковский институт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов Воронежскому институту (филиалу) Московского гуманитарно-экономического университета и Набережночелнинскому институту (филиалу) Казанского (Приволжского) федерального университета.