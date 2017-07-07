В проблемах паромного сообщения в Якутске власти региона винят реку Лена

Якутск, , 11:32 — REGNUM Власти Якутии отреагировали на жалобы жителей республики, которым приходится часами ждать своей очереди на паром через реку Лена. Причиной обострения этой повторяющейся каждый год проблемы в министерстве транспорта Якутии назвали увеличения времени движения паромов с одного берега реки на другой, что, в свою очередь, связано с изменением русла Лены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ведомства, курирующего в регионе транспортные вопросы, по реке курсирует 9 паромов, и «проблема очередей из желающих перебраться на другой берег реки Лены остается актуальной».

«В последние годы наблюдается интенсивное переформирование русла реки Лены в районе Якутского водно-транспортного узла, где проходят две протоки. В результате основное русло реки Лены уходит к правому берегу, в связи с чем изменен судовой ход, а это приводит к увеличению протяженности пути следования судов по маршруту «Якутск — Нижний Бестях», — говорится в сообщении минтранса республики.

Там также констатировали рост потока пассажиров за последние годы, причём стало больше желающих перебраться через реку в обоих направлениях. Такие перемены в ведомстве связали с улучшением дорожных условий в республике и снижением грузопотоков на паромной переправе Качикатцы — Мохсоголлох.

Решать проблему больших очередей на пароме в столице Якутии власти региона собираются, следуя рекомендациям, изложенным в научно-исследовательской работе о русле реки Лена, а именно заняться управлением русловыми процессами и воздействием на реку.

Кроме того, решается вопрос о внедрении информационной системы для автоматизации учета пассажиропотока на переправах, предусматривающей раннее бронирование мест и онлайн-продажу билетов. Также планируется сделать возможным отслеживание прихода и отхода паромов через мобильные устройства. Пока внедрение информационной системы обсуждается, она может стать уже не нужна: в октябре в связи с ледоставом паромное сообщение будет прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Якутии Гаврил Парахин ранее объяснял, что воспользоваться паромами жителям региона становится трудно из-за уменьшения количества судов и роста пассажиропотока. Первый фактор он связывал с сильным износом паромов, а второй — с недоступностью авиабилетов, цены на которые заставляют население всё чаще делать выбор в пользу автотранспорта.

В условиях отсутствия моста через Лену, который так нужен республике, парламентарий рекомендовал решать проблему очередей на паром помощью осуществляющим переправу перевозчикам и субсидированием авиабилетов.

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