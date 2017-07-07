В Екатеринбурге дно городского пруда очистят от мусора

Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В Екатеринбурге во время понижения уровня воды в городском пруду власти намерены провести очистку дна водоёма от мусора. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook заявил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Егор Свалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с понижением уровня воды в Городском пруду проявилось большое количество мусора, который был на дне. Официально заявляю, что подрядчик по сбору мусора увеличил количество людей. Сегодня работают у резиденции, завтра у Космоса, далее по остальным участкам. Пруд не оставим без внимания», — написал чиновник.

Отметим, что понижение уровня воды в водоёма произошло по причинам связанными с реконструкцией Макаровского моста. В пресс-службе мэрии сообщили, что уровень воды в городском пруду будет понижен на два метра. В результате специалисты компании проводящей реконструкцию получат доступ к опорам моста.

«На первоначальном этапе Городской пруд «обмелеет» до 1 августа 2017 года. За это время специалисты выполнят на реконструируемом объекте часть необходимых земляных и строительных работ, после чего чаша водоема вновь будет наполнена для проведения в Екатеринбурге праздничных мероприятий, связанных с Днем города», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Второй этап работ начнётся с 21 августа и продлится до конца сентября. В это время центральный городской водоём будет также искусственно осушен.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате проведённой экспертизы было установлено, что Макаровский мост находится в ветхом состоянии и нуждается в реконструкции. Из-за этого в сентябре 2015 года по мосту было ограничено движение автотранспорта — четырёх полосную дорогу с помощью ограждений преобразовали в двух полосную.

В результате реконструкции, которая будет проводиться в два этапа, на мосту будет открыто движение с тремя полосами в обоих направлениях, с трамвайной линией. Также будут предусмотрены велосипедные дорожки. При этом крайние четырёхметровые полосы в перспективе могут быть выделены под общественный городской транспорт.