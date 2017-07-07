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Мэр Нью-Йорка выступит на акции протеста в Гамбурге

Общество

7−8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки» (G20)

Гамбург, Германия, 7 июля 2017, 10:37 — REGNUM  Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступит с речью на митинге за демократию и права человека в Гамбурге (Германия). Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает агентство Bloomberg.

«Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в субботу (8 июля) посетит Гамбург, где проходит саммит G20, чтобы выступить с речью на одной из акций протеста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстрация, в которой примет участие глава американского города, носит название «Гамбург демонстрирует свое отношение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки» (G20). На данном мероприятии помимо глав государств G20 планируется участие председателя Евросовета и председателя Еврокомиссии.

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Саммит G20 в Гамбурге