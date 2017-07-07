В Ленобласти осужден мужчина, заперший бригаду скорой помощи

Приозерск, Ленинградская область, , 10:32 — REGNUM Вынесен обвинительный приговор 47-летнему мужчине, который незаконно лишил свободы бригаду скорой помощи, прибывшую к нему по вызову. Инцидент произошел 11 апреля 2017 года в городе Приозерске Ленинградской области.

Как установлено судом и следствием, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина вызвал бригаду скорой помощи в квартиру, а затем препятствовал выходу медработников, заперев входную дверь и преградив к ней доступ.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 стать 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух и более лиц).

«Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Приговором суда виновному, с учетом его раскаяния и обстоятельств совершенного преступления, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно», — сообщили 7 июля в Следственном управлении СКР по Ленинградской области.

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