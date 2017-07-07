Более 2 тыс. мигрантов переселены из палаточного лагеря на севере Парижа

Париж, , 10:23 — REGNUM

Власти французской столицы провели эвакуацию более 2 тыс. мигрантов, разбивших несколько палаточных городков на севере Парижа, сообщает Le Figaro.

Расселение палаточных городов, созданных поблизости от переполненного гуманитарного центра для мигрантов, началось около 6 часов утра по местному времени. В операции приняли участие полиция, префектура Иль-де-Франс, Управление по вопросам миграции и интеграции Франции и другие структуры.

Как отметили сотрудники полиции и префектуры Парижского региона, мигрантам предложат временное расселение в Парижском регионе.

Они также подчеркнули, что незаконные палаточные городки представляют собой «значительный риск для безопасности и здоровья их жителей, а также жителей близлежащих домов».

По данным префектуры региона, для эвакуации всех проживавших в лагере было запрошено 60 автобусов, и к 7 часам утра около 10 из них уже были отправлены.